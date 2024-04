Juventus-Lazio, il segreto rivelato da Allegri scatena i tifosi sul web

Bianconeri double face in Coppa Italia: impalpabili nel primo tempo, a tratti devastanti nella ripresa. Allegri svela cosa ha detto nell'intervallo

03-04-2024 10:13

Juventus double face contro la Lazio. Brutta nel primo tempo, convincente e spettacolare nella ripresa come non la si vedeva da tempo. Che cosa è successo nei 15 minuti dell’intervallo? Quali sono state le parole cui ha fatto ricorso Allegri per dare una scossa ai suoi? Max ha rivelato il suo segreto al termine della semifinale di Coppa Italia.

Juventus, la svolta nell’intervallo: cosa ha detto Allegri

I bianconeri sono riusciti a lasciarsi alle spalle un periodo molto complicato, almeno questa è la speranza dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio dell’ex Tudor. Ciò che ha colpito anche i tifosi dello Stadium è stata la trasformazione della Juventus: impalpabile nel primo tempo e in linea con le ultime prestazioni, a tratti devastante nella ripresa. Con Chiesa e Vlahovic assoluti mattatori della notte torinese. “Le mie parole nell’intervallo? Ho detto di correre verso la porta avversaria” ha rivelato Allegri ai microfoni di Mediaset. “Quando dico che il calcio è semplice è perché lo penso davvero: ho solo detto di correre verso la porta avversaria: qualche soluzione l’avremmo trovata”.

Il ‘segreto’ di Allegri scatena i tifosi della Juventus sui social

Come allo Stadium, dove si registra una spaccatura tra la Curva Sud che sostiene Allegri e la squadra e la tribuna che non risparmia fischi, anche sui social i tifosi della Juventus si dividono sul tecnico livornese. “Caro Allegri, il calcio è davvero molto semplice, proprio come dici tu. Se provi a vincere magari vinci davvero, se giochi a non perdere, spesso va a finire che perdi” twitta ‘Juve a tre stelle’. Al contrario, ‘MaJuventina’ ha apprezzato le parole dell’allenatore: “Ti voglio bene Max, veramente. Sbagliamo insieme, vinciamo insieme”. “In questa frase molto sincera di Allegri c’è tutto quello che manca alla Juventus da 3 anni: organizzazione tecnico tattica. Per lui non esiste praticamente, ma nel 2024 non puoi più farne a meno” commenta Cavallo Bianconero.

Juventus, Allegri continua a dividere il popolo bianconero

“Tutto affidato al caso, come sempre” afferma su X il Sinnerista. “È semplice, però hai vinto 2 partite nelle ultime 10. Quindi, vattene via” aggiunge comentandofut. “Ci hanno recuperato 20 punti in 2 mesi: vergognati” rincara la dose ‘rami’. E ancora: “7 milioni più 2 di bonus per dire di correre verso la porta avversaria” scrive Jpac. Di parere opposto Davide: “Allegri può essere criticato, perché come dice lui stesso ha delle colpe, come tutta la squadra, dirigenza compresa, ma è una gran bella persona, leale, elegante, sanguigno, divertente. Ora deve far rendere la squadra e centrare gli obiettivi che sono stati prefissi”.