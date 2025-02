Giudice Sportivo: stop per Kean, Tomori e Marianucci squalificati per colpa del…var. Subito multa per Joao Felix

Le decisioni del giudice sportivo in seguito alla 24esima giornata di Serie A: multati una sola società e Joao Felix. Squalificati Tomori e Marianucci, entrambi per un colpa del var, ma per motivi opposti

La reazione su Santiago Gimenez costa caro a Luca Marianucci, squalificato dal giudice sportivo così come Fikayo Tomori, entrambi per colpa del var, anche se per motivi paradossalmente opposti. Subito ammonizione e multa per Joao Felix, mentre la Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean per un turno.

Tomori e Mariannucci per…colpa del Var, ma per motivi opposti

Tra i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo in seguito alla 24esima giornata di Serie A spiccano le squalifiche a Luca Marianucci e Fikayo Tomori, entrambi espulsi durante la sfida tra Empoli e Milan. Entrambe le sanzioni in campo sono state “colpa” del var, anche se per motivi opposti. Il difensore rossonero si è visto infatti attribuire il secondo cartellino giallo per un fallo in difesa, nonostante l’azione degli avversari fosse viziata da un evidente fuorigioco. In questo carola tecnologia non è potuta intervenire in favore dell’inglese, visto che da regolamento il var non può essere interpellato in caso di ammonizione, nonostante questa poi porti all’espulsione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel caso di Marianucci, che è stato squalificato per due turni di campionato, invece è stato l’intervento del var a decretare il cartellino rosso per il difensore empolese, colpevole di aver commesso un brutto fallo di reazione ai danni di Santiago Gimenez. Il paradosso è che dopo aver visionato l’azione al var, l’arbitro ha mostrato al messicano un cartellino giallo – questo è stato possibile perché richiamato per la possibile espulsione di Marianucci -, mentre quello di Tomori non era stato possibile annullarlo.

Joao Felix si presenta con un’ammonizione e una multa

Alla prima da titolare col Milan, Joao Felix ha subito conquistato una vittoria e fatto intravedere sprazzi di quel talento che avevano portato anni fa l’Atletico Madrid a fare spere folli per lui. Il fantasista portoghese si però reso protagonista anche di un brutto episodio nel caso di una simulazione, che gli è costata subito un’ammonizione e una multa da 2 mila euro dal giudice sportivo.

Gli altri provvedimenti: un turno di stop a Kean

Solo una società si è vista attribuire un’ammenda dal giudice sportivo in seguito al 24° turno di Serie A. Si tratta dell’Hellas Verona, multata per 2 mila euro per il lancio di un petardo sul rettangolo di gioco. Oltre a Tomori e Marianucci ci sono invece altri quattro giocatori squalificati – tutti per un turno – per aver ricevuto nel corso dell’ultima giornata di Serie A la quinta ammonizione stagionale in campionato. Tra essi spicca Moise Kean della Fiorentina, mentre gli altri sono Bryan Cristante della Roma, Samuele Ricci del Torino e Daniele Ghilardi dell’Hellas Verona.