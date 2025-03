Goggia prova a dimenticare Are e cita Gasperini: altra batosta per Bassino. Brignone a La Thuile a caccia di un sogno

Il circo bianco si sposta sulle nevi italiane con le tre gare di velocità in programma a La Thuile: Goggia prova a metabolizzare la delusione di Are, per Bassino niente finali a Sun Valley

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un weekend con una vittoria in gigante, sembra diventata la normalità per Federica Brignone. Ma i risultati della Tigre valdostana sono tutto fuorché normali e ora arriva un trittico di gare che potrebbe anche portargli la Coppa del Mondo femminile.

Goggia cita Gasperini

Una brutta uscita, la stagione di Sofia Goggia in gigante sembra sempre più quella delle occasioni mancate. La bergamasca continua a mettere insieme ottime manche, spezzoni di gara ma mai un gigante completo che le consenta di tornare su un podio che per come sta sciando sarebbe più che meritato. E dopo aver fatto trascorrere qualche ora l’azzurra è tornata sui social per analizzare la gara di sabato: “Metabolizzata l’uscita di Are, comunque orgogliosissima di quello che ho messo in pista e di come sto sciando in gigante. Direzione La Thuile”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sofia non dimentica neanche la sua Atalanta, che ieri ha giocato una partita perfetta in casa della Juventus e cita una frase di Gasperini nel dopo partita: “A volte le cose impossibili se ci credi fortemente diventano possibili”.

Altra batosta per Bassino

Nel frattempo arriva l’ennesima batosta per Marta Bassino all’interno di una stagione più che complicata. La squalifica per una strana vicenda nel corso del gigante di Are (che si è trasformata in una spy-story) diventa una doppia beffa. L’azzurra infatti è stata scavalcata dalla tedesca Lena Duerr per soli sei punti e scivola in 26esima posizione che non le permetterà di pendere date alle finali di gigante femminile che si disputeranno a Sun Valley negli Stati Uniti. Destino che condivide anche la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin solo 30esima tra le porte più larghe e anche lei fuori dalle finali.

La Thuile: domani al via la tappa italiana

Comincia domani ufficialmente la tappa di La Thuile. Il circo bianco al femminile torna in Italia con tre gare (una discesa e due superG) che potrebbero incoronare Federica Brignone anche prima delle finali di Sun Valley. L’azzurra ha un vantaggio importante su Lara Gut-Behrami: oltre 300 punti ma con ancora sei gare da disputare. Non è ancora il momento di fare i calcoli ma domani le prove cronometrate d discesa forniranno i primi spunti importanti.

Con lei nella tappa italiana ci sarà una squadra nutrita composta oltre da Brignone e Goggia anche da Marta Bassino, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Asja Zenere, Nicol e Nadia Delago e Vicky Bernardi.