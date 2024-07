Golf, le regole principali: punteggio, diversi tipi di mazza. Cosa sono par e handicap

Le regole principali del Golf: cosa sono il green, il par, i legni, i ferri e i putter. Tutte le informazioni fondamentali

Il Golf è uno sport di precisione. Si pratica all’aperto su terreni appositamente predisposti: consiste nel colpire una pallina con una apposita mazza e mandarla dentro una serie di buche numerate in modo progressivo. Si usano determinate tecniche e colpi codificati. È uno sport individuale, maschile e femminile.

Le regole principali del golf

Terreno di gioco ( green ) è costituito di solito da 18 buche

) è costituito di solito da 18 buche Lunghezza media buche 150-500 m

Ogni buca a seconda della difficoltà prevede un numero di colpi ottimale ( par ) con cui imbucare una pallina

( ) con cui imbucare una pallina la somma del par di tutte le buche è il par del campo, il numero ottimale di colpi in cui compiere l’intero percorso (per questo si parla di “sopra il par” o “sotto il par”)

Nel punteggio influisce anche l’handicap: stabilito e aggiornato dalla federazioni in base all’abilità del giocatore: più è bravo, minore sarà il suo handicap (fino allo 0)

Come si stabilisce il punteggio nel golf

Ogni giocatore ha un numero di colpi prestabilito per completare il campo dato dalla somma del par del campo e dell’ handicap

del campo e dell’ se, per esempio, il campo è par 72 e un giocatore ha handicap 50, significa che questi avrà a disposizione 122 colpi per completare il percorso; un altro giocatore, con handicap 10, disporrà invece di 82 colpi. Se al termine della gara il primo impiega 121 colpi in luogo degli 82 dell’avversario, si aggiudica il percorso per averlo effettuato con un colpo in meno rispetto al necessario.

I bastoni da golf

Il golf si gioca usando delle caratteristiche mazze fatte a L. C’è una canna sottile e lunga circa 1m alle cui estremità ci sono da una parte l’impugnatura e dall’altra un elemento trasversale che è l’unico con cui si possa toccare la pallina. I bastoni sono di 3 tipi a seconda degli utilizzi (distanza da coprire, superficie di gioco, azione di gioco etc); hanno lunghezze variabili:

Legni : sono i bastoni più lunghi e coprono di solito le maggiori distanze ma difettano in precisione;

: sono i bastoni più lunghi e coprono di solito le maggiori distanze ma difettano in precisione; Ferri : sono bastoni in ferro di varia lunghezza per tiri lunghi e abbastanza precisi;

: sono bastoni in ferro di varia lunghezza per tiri lunghi e abbastanza precisi; Putter: consente i tiri più precisi e viene usata per mettere la palla in buca.

Durante la gara ogni golfista può impiegare un massimo di 14 bastoni.

La pallina

La pallina ha un diametro di 4,27cm e una massa di 45,9g.

L’abbigliamento prevede particolari scarpe chiodate per una migliore stabilità sull’erba; guanto indossato solo sulla mano che impugna più in alto il bastone (la sinistra per chi è destro e viceversa): di cuoio o di materiale sintetico, serve a migliorare la presa e a prevenire le vesciche.

Storia

Le prime tracce del golf si hanno addirittura all’epoca dei romani, con un gioco simile chiamato “Paganica”. Si ritiene che il golf moderno sia nato in Scozia o in Olanda, la diatriba tra le due

nazioni è ancora attiva. In Italia è stato introdotto nel Settecento dal conte di Albany, a Villa Borghese a Roma. La pratica del golf azzurro è disciplinata dalla Federazione Italiana Golf (FIG), fondata a Milano nel 1927. I campionati nazionali italiani hanno avuto inizio nel 1929. I tornei più importanti sono i 4 Major: The Masters, PGA Championship, U.S. Open e The Open Championship.