Gp Canada, Leclerc getta benzina sul fuoco: “Così da due anni”. Hamilton punge sugli aggiornamenti

Il monegasco sbotta contro le consuete difficoltà in qualifica della Rossa, per l’inglese la scuderia non ha lavorato abbastanza sullo sviluppo della macchina

Nelle qualifiche del Gp del Canada Charles Leclerc ci ha provato a riscattare l’errore e lo schianto contro il muro di ieri, ritrovandosi a un certo punto anche al comando durante le Q2, ma un errore nel finale lo ha fatto scivolare all’8° posto: nei commenti, il monegasco se la prende con Isack Hadjar, che l’avrebbe distratto, e poi si lascia andare a uno sfogo contro la Ferrari.

Gp del Canada: gli alti e bassi di Leclerc

L’uscita di strada di ieri ha lasciato il segno in Charles Leclerc, che durante le qualifiche del GP del Canada di stasera ha provato a riscattarsi portando in pista grinta e determinazione dopo l’incidente del venerdì. Il monegasco ha iniziato bene, tenendosi sempre nelle prime posizioni e portandosi ad un certo punto anche in testa durante le Q2 (col tempo di 1’11’’626).

Dopo aver chiuso le Q2 al 3° posto dietro Russell e Norris, nelle Q3 Leclerc è tornato ad attaccare: all’ultimo assalto – non aveva più benzina – dopo un grande primo settore, il monegasco ha però commesso un grave errore su cui ha influito probabilmente anche la presenza davanti a lui di Isack Hadjar, non impegnato in quel momento in un giro al massimo. Leclerc ha così chiuso all’8° posto.

Leclerc se la prende con Hadjar

A fine gara Leclerc non ha apertamente incolpato Hadjar, ma ha comunque ammesso che la presenza del francese ha finito per causare il suo errore. “Non ce l’ho con Isaac anche perché non era in traiettoria – ha dichiarato a Sky Sport -, ma stare in 100 metri su una pista con le mura così vicine…”. “Mi fa incazzare – ha poi aggiunto Leclerc -, ero fiducioso per la pole. Mi sentivo a mio agio, quanto avvenuto ieri non ha avuto impatto”.

Lo sfogo contro la Ferrari

Davanti alla domanda sulle prospettive nella gara di domani il disappunto sul volto di Leclerc era evidente. E il pilota ha poi finito per sbottare contro le sistematiche difficoltà della Ferrari nelle qualifiche. “Non è un sabato brutto, ma sono due anni che il sabato finisce per essere più difficile della domenica… – lo sfogo di Leclerc – Particolarmente in questo week end, pensavo di fare bene. Proverò a fare qualcosa… ma è vero che ci rendiamo la vita più difficile da soli”.

La delusione di Vasseur

A Sky Sport ha parlato anche Frederic Vasseur, che non ha nascosto la delusione per il risultato finale di Leclerc. “Provo molta frustrazione dopo la sessione – le parole del team principal della Ferrari – . Avevamo il potenziale per fare molto meglio. Charles è stato più veloce fino alla curva 6, è un peccato perché abbiamo recuperato bene dopo un venerdì difficile. La frustrazione è ancora presente”.

E quanto alla gara di domani, che la Rossa affronterà con Lewis Hamilton al 5° posto e col monegasco in partenza dall’8° posto, Vasseur si sforza di essere positivo: “Inizieremo con un nuovo set, abbiamo alcuni aspetti positivi per domani. Il ritmo c’è. Dobbiamo essere ottimisti”.