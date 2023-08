Gp Italia, Leclerc canta con i tifosi Ferrari: “Charles portaci il mondiale”, il video è virale

Ferrari verso il Gran Premio d'Italia a Monza con l'affetto e il calore dei tifosi che hanno acclamato Charles Leclerc con un coro che lo stesso pilota monegasco ha cantato in coro, il video è diventato virale in rete

31-08-2023 10:14

Unici, impagabili, amorevoli. Sono i tifosi della Ferrari. Nonostante una stagione difficile, il Mondiale di F1 che non arriva oramai dal lontano 2007, niente e nessuno ferma l’amore atavico per la rossa e i suoi piloti. Ne sa qualcosa Charles Leclerc avvolto dal calore del tifo in rosso in uno dei tanti eventi promozionali a margine del Gran Premio d’Italia che si correrà domenica sulla pista storica di Monza. Il pilota monegasco visibilmente emozionato al risposto all’affetto dei fan che gli hanno dedicato un coro che lui stesso ha canticchiato. Il tutto è finito in rete diventando virale.

Ferrari, Leclerc canta con i tifosi: “Portaci il Mondiale” – Video

Una folla “oceanica” come si dice in questi casi ha accolto Charles Leclerc al Ferrari Flaship Store di via Berchet a Milano in uno dei tanti eventi promozionali di questi giorni che fanno da apripista al Gran Premio d’Italia. Un appuntamento sempre speciale per i tifosi della Ferrari, ancor di più quest’anno, dopo che è saltata la gara di Imola in primavera per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Quella di Monza quindi sarà l’unica tappa italiana del Mondiale di F1.

Ecco a voi charles che canticchia “charles leclerc portaci il mondiale”❤️ pic.twitter.com/rTXLRWnU9d — Cam|🍳🍳🍳🍳 (@CamFerrari25) August 30, 2023



Tanta folla ha avvolto Leclerc, code sin da mattino, con il pilota della Ferrari che hanno acclamato all’arrivo e all’uscita il monegasco che si è fermato cercando, nei limiti del possibile, di dare soddisfazione a tutti facendo selfie e firmando autografi. Ad un certo punto è partito un coro tra la folla: “Charles Leclerc portaci il Mondiale, oh Leclerc portaci il Mondiale!”. Lo stesso Charles lo ha canticchiato scatenando ancor di più l’emozione della marea rossa.

Gp Italia, Leclerc: “Monza è speciale”

Prima del giorno riservato ai media internazionali sul circuito di Monza, Charles Leclerc si è concesso ai microfoni di Sky Sport parlando dell’affetto dei tifosi, dell’amore per la Ferrari, del presente e del futuro: