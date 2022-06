Guerra Ucraina, Mazepin si sfoga a tre mesi dall’esclusione dalla F1

15-06-2022 11:00

Dopo settimane di silenzio, Nikita Mazepin è tornato a parlare pubblicamente esternando la sua delusione per il trattamento ricevuto dalla Haas.

Esclusione dalla F1, Mazepin contro la Haas

Escluso a marzo in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Mazepin infatti è stato completamente “fatto fuori” dalla sua ex squadra che, senza troppi problemi, non ci ha pensato due volte a tagliare ogni ponte con lui.

“Nessuno mi ha contattato dopo l’allontanamento dalla Haas, e onestamente non so il perché. Se un meccanico venisse licenziato, gli manderei un messaggio, indipendentemente da quello che penso di lui” ha dichiarato all’emittente russa MatchTV il pilota classe 1999 che, dopo l’esclusione, si è rifugiato tra i suoi cari.

“Non voglio lamentarmi. Ho una famiglia meravigliosa, 23 anni e spero che la mia carriera sportiva sia ancora lontana dalla conclusione. Credo che questa sia solo una pausa. Le persone della mia Fondazione, intanto, mi danno quella completezza che non ho mai avuto nemmeno nel mio sport”.

La promessa e la speranza di Mazepin

Nonostante l’uscita dalla Formula Uno, Mazepin spera in cuor suo che le cose si sistemino a tal punto da poter rientrare nel circus dalla porta principale.

“Quattro mesi fa non potevo immaginare che tutto sarebbe cambiato così tanto. E ora non posso pensare che tra altri quattro mesi tutto andrà bene, ma lo spero” ha continuato il nativo di Mosca rivelando poi come stia continuando ad allenarsi con grande intensità.

“Mi sto allenando persino meglio: sto aumentando di massa, corro più veloce, cosa che prima non riuscivo a fare, tanto che arrivavo alle corse in maniera non ottimale. In tre mesi ho fatto più esercizi che negli ultimi anni, sarei in grado di guidare anche domani. Se si presentasse l’occasione, mi farei trovare pronto”.

L’obiettivo dunque per Mazepin è uno solo.

“Per quanto mi riguarda, mi metterò al volante alla prima occasione. È improbabile che partecipi a un’altra gara di Formula 1, almeno nel prossimo futuro, ma i miracoli accadono, guardate Magnussen”.

Mazepin, i giudizi sui piloti della Haas

Sul conto del danese, subentratogli dopo l’esclusione, e sul lavoro fatto dalla sua ex squadra Mazepin ha voluto spendere lodi importanti.

“Magnussen è in forma, ha dimostrato di saperci fare e io voglio ripeterne le gesta. Di lui non sono sorpreso, del team Haas invece sì, so quali sforzi abbiamo fatto insieme l’anno scorso e non mi aspettavo andasse così veloce in stagione, è più forte di altre squadre.

Di tutt’altro tono invece è stato il giudizio espresso da Mazepin sull’ex compagno Mick Schumacher.

“Le difficoltà di Schumacher? I suoi risultati parlano da soli, direi. Non ho altro da dire su di lui” ha glissato in tono polemico il russo.