Hamilton: "L'ottavo titolo sarebbe un'impresa"

Ecco le parole del britannico della Mercedes sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella conferenza stampa del suo Gran Premio di casa a Silverstone: “Ovviamente sogno l’ottavo titolo già quest’anno ed è per questo che insieme al team stiamo lavorando alacremente, ma sarebbe un’impresa”.

“Amo le sfide e non scappo mai di fronte alla necessità di dover lottare – ha aggiunto Hamilton intervistato dall’emittente radiofonica BBC Radio 5 – un anno fa la mappatura unica è stato già un duro colpo per noi, poi quest’anno si sono aggiunte le nuove regole che ci hanno colpito particolarmente. In più il salary cap rende difficile investire in maniera massiccia sugli sviluppi per effetto della necessità di dover pensare anche al progetto per la prossima stagione. Per ora la Red Bull è stata superiore a noi, ma insieme al team farò tutto ciò che è possibile per cercare di vincere anche in questa stagione. Se non ci riuscirò non sarà la fine del mondo perché sarò ancora in pista anche dopo il termine di questo campionato”.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:43