Hauge non convocato contro il Nizza: cessione in vista per il norvegese

Il Milan prosegue il suo calciomercato estivo, dividendosi tra acquisti di giocatori utili a rinforzare l’organico e cessioni di elementi non ritenuti funzionali al progetto. sembra far parte di questa seconda categoria anche Jens Petter Hauge, esterno offensivo arrivato nella scorsa stagione dal Bodo/Glimt.

L’attaccante classe ’99 non è stato infatti convocato per l’amichevole tra Milan e Nizza, in programma questa sera alle 20.30. Una scelta di natura tecnica, che comunica chiaramente quanto il norvegese sia lontano dai piani rossoneri in vista della prossima stagione.

Hauge sembra dunque destinato a lasciare il Milan già in questa finestra di mercato e, in tal caso, non mancherebbero le pretendenti. Su di lui hanno messo gli occhi due club tedeschi (Wolfsburg ed Eintracht Francoforte) e uno inglese ovvero il Watford. Per lasciarlo andare il club rossonero chiede 15 milioni di euro, ovvero il triplo rispetto a quanto aveva pagato un anno fa per acquistarlo.

Potrebbe dunque chiudersi dopo una sola stagione l’avventura italiana di Hauge, che con la maglia del Milan ha collezionato 24 presenze, 5 goal e 1 assist tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

OMNISPORT | 31-07-2021 13:52