Hockey, il dramma di Sanni Hakala: rimane paralizzata dopo un incidente di gioco

È sotto shock il mondo dell’hockey per l’incidente capitato a Sanni Hakala, 26enne finlandese, capitana della squadra svedese HV71. La sfortunatissima giocatrice rischia infatti di restare paralizzata dopo aver colpito in modo violento il palo della porta nel corso della partita contro il Djurgarden. Un banale incidente di gioco che potrebbe stravolgere abitudini e comportamenti di una ragazza da anni protagonista nel principale campionato svedese, e che ha fatto precipitare nello sconforto compagne e appassionati, increduli di fronte a quanto accaduto.

Il video dell’incidente è ben presto diventato virale, anche se alcuni mezzi d’informazione hanno preferito non mostrare le immagini, anche per non urtare la sensibilità di chi avrebbe potuto guardarle. Appena dopo l’impatto, Hakala è rimasta a terra senza muovere gli arti e subito le giocatrici accorse sul luogo hanno capito la gravità della situazione. Pur non perdendo conoscenza, la capitana dell’HV71 è rimasta abbastanza frastornata e soltanto dopo essere stata trasportata nell’area medica dell’impianto ha potuto comprendere la gravità della situazione.

Quella che era sembrata una tragedia fortuita rischia di trasformarsi in omicidio colposo: c'è un fermo per il decesso del 29enne ucciso dal pattino di un avversario gli ha tagliato la gola

Il match è stato interrotto, con la corsa disperata in ospedale per i primi accertamenti del caso che hanno subito evidenziato una serie di problematiche che rischiano di costringere Sanni a passare il resto della vita su una sedia a rotelle.

La sfortunatissima giocatrice ha voluto informare tutti gli appassionati in merito alle sue condizioni di salute con un messaggio scritto sul proprio profilo Instagram, che pure non ha dato adito a molte speranze.

Non riesco a capire cosa mi è accaduto e non pensavo che l’impatto con il palo potesse avere conseguenze di questo tipo. Purtroppo temo che la diagnosi sia davvero dura: non solo devo smettere di giocare a hockey, che è stata una parte importante della mia vita per anni, ma potrei restare in carrozzina per il resto della mia vita.

È la partita più dura della mia esistenza. So di contare sul sostegno della mia famiglia lungo questo percorso che mi aspetta. Non so cosa farò dopo, la mia carriera finisce qui. Adesso devo concentrare tutte le mie energie sulla riabilitazione in modo da poter recuperare al meglio. Questa situazione è terribile ma non ho paura di affrontarla.