Huijsen, il prestito della Juve alla Roma scontenta tutti sul web, ecco perché

La Roma ha sorpreso tutti con l’ingaggio di Dean Huijsen, soffiato al Frosinone quando già sembrava destinato a Di Francesco. Il difensore della Juventus arriverà in prestito secco per sei mesi, con un costo di circa 650mila euro. Se disputa almeno dieci partite, ci sarà uno sconto di 250mila euro, che porterà il costo per la Roma a 450mila euro. Huijsen è da poco sbarcato nella Capitale e svolgerà le visite mediche poi si unirà subito alla squadra di Mourinho, fornendo un’opzione valida in difesa per affrontare eventuali infortuni. Sul web intanto impazza lo scontento da parte delle tifoserie da ambo due le parti.

I tifosi giallorossi bocciano Huijsen

Non tutti i tifosi giallorossi accoglieranno il giocatore bianconero con lo spirito giusto: “Avoja… In 100 mila ad aspettarlo a Fiumicino…? Dalla serie C con furore… Ma chi e che ne parla bene? Gli juventini? Guarda qua chi abbiamo preso (pagandolo a peso d’oro per un prestito secco…). E ancora: “Comunque “lo sconto” basato sulle presenze è una roba tristissima (per la Roma)“. C’è poi chi resta scettico sul possibile impiego in campo del giovane giocatore: “Quindi Mourinho in Europa League (a cominciare dallo spareggio con il Feyenoord che scende dalla Champions) dovrebbe far giocare un 18enne che viene dalla serie C (dove lottava per non retrocedere), totalmente inesperto e con la bellezza di 12 minuti in A?“

E infine c’è chi condanna la politica della Roma di prendere giocatori della Juve a fine carriera o totalmente inesperti: “Ormai siamo diventati il magazzino merci della Juventus, il parcheggio dove piazzare i giocatori finiti che non sanno più dove mettere o i giovani prospetti per fargli fare le ossa e poi riprenderseli come Huijsen. Che amarezza…”

I tifosi juventini deridono la Roma sull’affare Huijsen

Tra cinque mesi il campionato volgerà al termine e per i tifosi bianconeri dare Huijens alla Roma non è poi così male: “Huijsen da loro fino a giugno così può giocare, ci pagano e ci danno anche un giovane “promettente”… sbaglio o gli abbiamo fatto un pacco enorme?” C’è poi chi già pensa al prossimo calciomercato: “Dopo Huijsen in prestito, sarebbe molto importante riuscire a vendere Iling Jr (che va in scadenza), mettendo dentro Tiago Djalò, un esterno sinistro (Miranda o Barco in scadenza anche loro!) ed una mezzala d’inserimento. Fare nomi… Anno prossimo, squadra fatta!”

Infine c’è chi vede la mossa di calciomercato della Roma come mossa della disperazione: “Ai giallorossi non cederei mai nemmeno il giardiniere che cura le aiuole figuriamoci un prospetto come l’olandese. Detto questo non vedo l’ora di vedere i romanari spellarsi le mani per uno juventino destinato a rientrare alla base tra 4 mesi.”

Non tutti i tifosi bianconeri approvano il prestito di Huijsen

“Su Huijsen ovviamente è facile intuire le sue motivazioni, ma dispiacerà ugualmente vederlo in maglia giallorossa”. C’è poi chi nutre dubbi sulla trattativa: “Cedere Huijsen mi rode, non lo avrei fatto, ma almeno stavolta ce lo pagano, avremmo dovuto fare così anche coi vari Soulè, Barrenechea, Kaio ecc …spero solo che non si trovi troppo bene a Roma da volerci rimanere, il rischio c’è! Operazione cmq no-sense”.

C’è poi chi aggiunge: “Poteva andare in tutte le squadre ma non doveva andare alla Roma. Quando lo vedranno in allenamento, per come gioca Mou nei finali di gara, mi aspetto veder entrare Huijsen buttato come centravanti…”