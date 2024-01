Roma: Tiago Pinto all’ultimo mercato, il suo addio un assist per Mourinho

Il dirigente lascerà il club al termine della sessione di gennaio: non è mai scattato il feeling con l’allenatore. Modesto e Massara i candidati al ruolo di d.s. dei giallorossi

04-01-2024 16:05

Una volta concluso il mercato di gennaio, Tiago Pinto darà l’addio alla Roma. Il direttore sportivo portoghese, a cui il club ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, non attenderà la fine della stagione e saluterà alla fine del calciomercato invernale: François Modesto e Ricky Massara i candidati a sostituirlo. Alla base dell’addio di Pinto il rapporto tribolato con José Mourinho.

Roma, ultimo mercato per il d.s. Tiago Pinto

Ultimi giorni da direttore sportivo della Roma per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese lascerà il club alla fine del mercato di gennaio, dopo tre anni di militanza in giallorosso. I Friedkin assunsero Pinto a gennaio 2021, affidandogli la responsabilità del mercato, una novità per lui che era stato g.m. del Benfica dove, però, era Rui Costa ad avere l’ultima parola sui trasferimenti.

Roma, l’addio di Pinto un assist per Mourinho

Il lavoro di Pinto alla Roma è stato giudicato con severità dai tifosi giallorossi e dalla stessa proprietà, che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza al termine della stagione. Il d.s. ha deciso di non attendere la fine del vincolo e di lasciare la Roma appena terminato il mercato di gennaio. Alla base della decisione potrebbe esserci il tentativo della Roma di fare un favore a José Mourinho, che più volte ha criticato in maniera implicita il lavoro del d.s. ma che la dirigenza sta provando a trattenere ad ogni costo (anche il suo contratto scadrà a fine stagione). Tuttavia va dato atto a Pinto di essere riuscito a concludere operazioni complicate, come gli ingaggi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, nonostante i limiti imposti dal settlement agreement con l’Uefa.

Roma, Modesto e Massara i candidati al ruolo di nuovo d.s.

Chi sarà il d.s. della Roma dopo l’addio di Pinto? Il Corriere dello Sport suggerisce due nomi. Il primo è quello di François Modesto, dirigente con cui la Ceo della Roma Lina Souloukou, che si sta occupando in prima persona della questione, ha lavorato all’Olympiacos e che attualmente ricopre il ruolo di consulente esterno del Monza. L’alternativa è invece rappresentata da Frederic Massara, l’uomo che insieme a Paolo Maldini ha costruito il Milan dello scudetto 2021/22, prima del licenziamento a giugno scorso da parte di RedBird, società proprietaria del club rossonero.