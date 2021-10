I convocati della Juventus per la Roma: non c'è De Ligt, riecco Morata

17-10-2021 13:17

La Juventus a poche ore dalla sfida contro la Roma riaccoglie uno dei giocatori più importanti di questo inizio stagione ma perde Matthijs De Ligt.

Ritorna, infatti, Alvaro Morata, che ha smaltito i problemi fisici che lo hanno costretto a saltare alcune gare, facendo ipotizzare un reparto offensivo inedito per la squadra bianconera. A sorpresa invece come detto non figura nell’elenco De Ligt.

Il difensore olandese, secondo le parole pronunciate da Allegri in conferenza, avrebbe dovuto giocare da titolare ma non è stato neppure convocato a scopo precauzionale per un leggero affaticamento all’adduttore. Al suo posto a questo punto ci sarà Chiellini accanto a Bonucci.

L’assenza di De Ligt si aggiunge a quelle di Rabiot, positivo al coronavirus e Dybala che non ha ancora recuperato dall’infortunio.

OMNISPORT