Il toscano di Carrara è ancora sconfitto a Santiago. Avanza in Messico Matteo Berrettini, out il fratello Jacopo

02-03-2023 14:00

Matteo Berrettini avanza ancora al torneo ATP 500 di Acapulco, mentre per il fratello Jacopo finisce l’avventura messicana. Se quindi il romano sorride non si può dire lo stesso di Lorenzo Musetti protagonista di una ennesima sconfitta.

Berrettini risponde presente

Buoni segnali da Matteo Berrettini, tornato questa settimana a giocare dopo l’eliminazione al primo turno degli Australian Open 2023. Il romano è infatti ai quarti all’ATP 500 di Acapulco, in Messico. Al secondo turno l’azzurro si è imposto con un doppio 6 – 3 sullo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che sognava il suo terzo quarto di finale. Poca storia però con Berrettini che l’aveva battuto in due set anche nei due precedenti confronti diretti. Ora per lui sarà sfida ostica al vincitore del Masters 1000 di Parigi Bercy, Holger Rune. Il numero 10 al mondo si è imposto sul portoghese Nuno Borges. Per quanto riguarda i precedenti tra i due Berrettini l’ha già affrontato e battuto, sempre al Masters 1000 di Indian Wells del 2022.

Finisce l’avventura di Jacopo Berrettini

Per un Berrettini che avanza ce n’è un altro che deve fare le valige e dire addio al suo sogno. Jacopo Berrettini, fratello di Matteo classe 1998, ha perso al secondo turno contro il ben più accreditato De Minaur. Dopo aver vinto il suo primo match ATP contro Oscar Otte, grazie al ritorno di quest’ultimo, Jacopo si è arreso all’australiano per 6 – 1, 6 – 0. Dalla prossima settimana, comunque, l’italiano numero 842 al mondo entrerà nei 500.

Il momento buio di Musetti

Continua il periodo no del tennista di Carrara Lorenzo Musetti, già fuori al primo turno del torneo di Santiago Del Cile. L’azzurro è stato eliminato dal numero 66 al mondo, Jaume Munar che si è imposto con un doppio 6 – 4. Per il toscano, visibilmente in crisi e nervoso si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque partite giocate per un inizio d’anno da dimenticare. Per il momento rimane comunque in top 20 ma dovrò stare attento ai risultati di questi giorni di Acapulco. Quest’anno ha perso da Tiafoe in finale di United Cup, da Lloyd Harris all’esordio dell’Open d’Australia. Poi ha battuto Pedro Cachin al primo turno di Buenos Aires ma ha perso da Juan Pablo Varillas nei quarti e si è arreso a Nicolas Jarry a Rio de Janeiro.