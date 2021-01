I tifosi Juve non si sono ancora abituati, mugugni social

Una domenica tranquilla sta diventando una chimera per i tifosi della Juventus. Se si perde, come con l’Inter, è un dramma ma anche se si vince senza convincere – come già è capitato troppe volte e come si è verificato anche contro il Bologna – c’è poco da stare sereni. La classifica dice che i bianconeri ora sono a .-7 dalla capolista Milan con la gara contro il Napoli da recuperare eppure non si respira aria trionfalistica tra i tifosi che aspettano anche notizie dal mercato.

I tifosi attaccano Bernardeschi

Troppa sofferenza contro il Bologna, troppi gol sbagliati e mezza ripresa da brividi prima che McKennie mettesse la partita al sicuro col gol del raddoppio. I tifosi bianconeri trovano un bersaglio facile in Bernardeschi, apparso anche oggi in giornata no. Fioccano commenti velenosi nei confronti dell’ex viola: “Orsolini è 10 volte meglio di Bernardeschi ma il genio di Paratici ha deciso di tenere Bernardeschi che oggi non vendi nemmeno se lo regali”.

Il web è un fiume in piena: “C’è stato un tempo in cui ognuno di noi ha pensato che l’Italia con Bernardeschi avesse sistemato il suo futuro. Ecco, non sappiamo bene come siamo arrivati a questa cosa”, oppure: “È incredibile come i giocatori della Juve abbocchino alle finte di Bernardeschi“.

Tutti pazzi per McKennie

L’eroe di giornata è McKennie: ” McKennie in metà stagione ha già fatto gli stessi goal di Khedira + Matuidi + Bentancur+ Rabiot in tutto lo scorso campionato” o anche: ” McKennie in metà stagione ha già fatto gli stessi goal di Khedira+Matuidi+Bentancur+Rabiot in tutto lo scorso campionato” e infine: ” Pirlo guarda McKennie e pensa al gol. Paratici guarda McKennie e pensa alla plusvalenza”.

SPORTEVAI | 24-01-2021 14:26