Iachini: "Vlahovic ha potenzialità enormi"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini a Sky ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic: “Resterà? Non so, faccio l’allenatore. Dusan ha potenzialità ancora enormi per crescere, ha fatto un ottimo lavoro. Le scelte però spetteranno a società e giocatori: questo club ha le potenzialità per poterlo trattenere”.

Chi non resterà sicuramente sulla panchina viola è lo stesso Iachini: “Quando mi hanno richiamato la situazione era complicata. Ho trovato paura e tensione, con un calendario tosto davanti. Bisognava rimettersi velocemente sotto, si è dovuto lavorare su ogni aspetto. I ragazzi hanno dato disponibilità, spingendo e lavorando abbiamo ribaltato la situazione grazie a un finale importante, con gli 8 punti raccolti in quattro partita che ci ha permesso un finale sereno. Merito ai giocatori e alle componenti della società, sono felice perché sono molto legato a Firenze e in una situazione complessa abbiamo avuto da ultimo della serenità in più”.

OMNISPORT | 22-05-2021 23:40