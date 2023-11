Ibrahimovic-Milan, definito il ruolo dello svedese: ecco come aiuterà i rossoneri

Raggiunta l’intesa per il ritorno di Zlatan a Milanello: sarà special counsel della società di Cardinale e lavorerà con la squadra anche in trasferta

09-11-2023 16:54

Il terzo capitolo della vita di Zlatan Ibrahimovic al Milan sta per cominciare. L’ex giocatore e la società rossonera hanno raggiunto l’accorto per il ritorno dello svedese a Milanello, definendo il suo nuovo ruolo: sarà special counsel del club, ovvero un consulente esterno alla dirigenza ma che lavorerà a stretto contatto con la squadra.

Milan, definito il nuovo ruolo di Ibrahimovic

E sono tre: dopo le due esperienze da calciatore (2010/12 e 2020/23), Zlatan Ibrahimovic si prepara a tornare al Milan con un nuovo ruolo. Secondo Calciomercato.com lo svedese e la dirigenza rossonera hanno trovato l’intesa per il ritorno di Ibra a Milanello e definito il suo nuovo incarico: Ibrahimovic sarà lo special counsel a disposizione di squadra e dirigenza.

Ibrahimovic special counsel del Milan

Cosa si intende per special counsel? Ibrahimovic nei fatti sarà un consulente esterno del Milan, non farà ufficialmente parte della dirigenza, ma lavorerà di fatto come un dirigente, affiancando la squadra sia a Milanello, sia in trasferta. Nei piani del club, Ibra dovrà dunque affiancare i giocatori e guidarli con la sua esperienza, rappresentando un aiuto per Stefano Pioli: Ibrahimovic, infatti, sarà anche il punto di contatto tra la squadra e la dirigenza del Milan.

Milan, dopo il Lecce l’ufficialità del ritorno di Ibrahimovic

Il ruolo e anche il compenso di Ibrahimovic sono stati definiti, al Milan resta da comunicare l’ufficialità del ritorno dello svedese in rossonero. È molto probabile che l’annuncio del rientro di Ibra a Milanello e tutti i dettagli riguardo alla sua nuova esperienza al Milan vengano comunicati dopo la partita contro il Lecce, in programma sabato alle ore 15 al Via del Mare, ovvero durante la sosta per le nazionali.