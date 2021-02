Ibrahimovic scatenato: il Milan torna capolista con una goleada

Il Milan travolge per 4-0 il Crotone a San Siro in una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Pioli torna al comando della classifica grazie alle doppiette di Zlatan Ibrahimovic (gol numero 500 e 501 in carriera con squadre di club) e Ante Rebic: l’Inter scivola al secondo posto a -2. Gli uomini di Stroppa durano un tempo, poi crollano: in classifica restano ultimi a 12 punti.

LA GARA

Primo tempo divertente, il Milan fa la partita ma gli ospiti sono molto intraprendenti, giocano con leggerezza e affrontano a viso aperto i rossoneri. Le occasioni arrivano da entrambe le parti, Ounas e Di Carmine creano pericoli dalle parti di Donnarumma, Leao sfiora il vantaggio all’11’ per il Diavolo. Alla mezz’ora i padroni di casa passano con Ibrahimovic: lo svedese riceve da Leao all’interno dell’area di rigore e con una conclusione precisa trova l’1-0 e il 500esimo gol in carriera con squadre di club.

Nella ripresa la superiorità tecnica della squadra di Pioli si fa invece schiacciante, e il Crotone crolla in 5 minuti subendo tre reti. Ibrahimovic sigla il raddoppio al 67′ grazie a un cross basso di Hernandez, al 69′ Rebic cala il tris di testa sugli sviluppi di un corner, al 71′ ancora la punta croata trova il 4-0 dopo una conclusione respinta di Ibrahimovic. Da segnalare nel dominio rossonero il brillante ritorno in campo di Calhanoglu: il turco non giocava dal 9 gennaio causa Coronavirus.

Nel finale spazio a Manduzkic per Ibrahimovic: la punta croata ha una buona chance di testa all’87’, ma Cordaz salva tutto con una grande parata e gli nega il primo gol con la maglia rossonera.

