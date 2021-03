Ibrahimovic verso il recupero: Milan e Svezia lo aspettano

Zlatan Ibrahimovic si è definitivamente messo alla spalle Sanremo e punta ad accelerare il recupero per tornare in campo con il suo Milan. E sullo sfondo c’è la nazionale svedese, che sempre più sembra vicina a riaccogliere la sua stella dopo anni di percorsi distanti.

Gli ultimi esami medici all’adduttore sinistro fanno filtrare ottimismo, e Ibrahimovic dovrebbe essere vicino a tornare a disposizione di Stefano Pioli. Il suo infortunio risale alla sfida dell’Olimpico contro la Roma. E se sicuramente contro il Napoli sarà impossibile rivederlo in azione, i tempi si stanno nel frattempo accorciando.

Intanto sono sempre di più i giocatori del presente e del passato della Svezia che non vedono l’ora di rivederlo in nazionale. Un’evenienza che non si verifica dalle qualificazioni a Euro 2016, quando della Svezia il capitano era proprio Ibrahimovic. Una fascia che non è detto che gli torni di diritto, dopo aver saltato gli ultimi europei e i Mondiali del 2018.

Una situazione che per Ibra, che prese parte già ai Mondiali del lontano 2002, non si verifica addirittura da Euro 2000. All’epoca il capitano era l’ormai quasi cinquantenne Patrik Andersson, ritirato nientemeno che dal 2005: altri tempi, anche per la stessa Svezia che lasciò quegli Europei al primo turno con appena un punticino all’attivo.

Ma i tempi sono cambiati, la Svezia è ambiziosa e lo è anche il Milan: entrambi in attesa di riabbracciare Ibrahimovic.

OMNISPORT | 13-03-2021 09:39