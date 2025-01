Icardi a Milano, ma Wanda Nara lo chiude fuori casa: ritorno in Serie A? La verità dell'avvocato su Maurito

Tornato in Italia, l'ex bomber dell'Inter ha scatenando le fantasie di mercato dei tifosi, ma è stato costretto a incassare un colpo basso dalla ex moglie

Prosegue, senza esclusione di colpi, lo scontro a distanza tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray in questi giorni è tornato a farsi vedere a Milano, ma è stato sorpreso da un vero e proprio colpo basso orchestrato dall’ex compagna, che lo ha letteralmente chiuso fuori casa. Sbarcato in Italia insieme alla nuova fiamma China Suarez, l’argentino è stato costretto a soggiornare in hotel. Inevitabili le voci su un possibile ritorno in Serie A dell’ex Inter: un argomento su cui ha fatto chiarezza anche dall’avvocato di Maurito.

Icardi chiuso fuori casa

Wanda Nara ha chiuso fuori casa Mauro Icardi insieme a China Suarez. Questo l’ultimo capitolo della saga che coinvolge la soubrette e l’ex marito, sempre più ai ferri corti. Le voci giungono direttamente dall’Argentina e rivelano come l’ex bomber dell’Inter, tornato in questi giorni a Milano, sia stato costretto ad alloggiare in hotel con la nuova compagna.

Il motivo dietro la scelta di Wanda

Il motivo della disavventura accorsa alla coppia è da ricercare nella scelta di Wanda di cambiare le serrature di tutte le case italiane condivise con Maurito. A raccontare l’accaduto e le motivazioni dietro il gesto della soubrette è Lucas Bertero nel corso della trasmissione Mañanísima: “Wanda in quelle case ha beni e tantissime borse di lusso e così ha deciso di non far entrare nelle abitazioni nessuno”.

Icardi torna in Serie A?

Al di là del tiro mancino di Wanda, la toccata milanese di Icardi ha fatto balenare nella mente di molti che si tratti di una “visita di lavoro”, per un possibile ritorno a calcare i campi della Serie A. Sul futuro dell’argentino, che ora è fermo ai box per un brutto infortunio, e sulle motivazioni del suo ritorno a Milano ha fatto chiarezza Lara Piro, avvocato di Maurito.

Intervenuta nel corso della trasmissione LAM, la Piro ha spiegato come dietro l’arrivo in Italia ci sia “una questione esclusivamente giudiziaria”. Il divorzio, infatti, è stato chiesto in Italia e Mauro è stato chiamato a testimoniare. “Nuova avventura in Serie A per Icardi? No, non sta cercando una squadra. È più concentrato che mai sul Galatasaray“. Una sottolineatura doverosa, viste anche le recenti voci circa la poca voglia di China Suarez di lasciare l’Argentina, soprattutto per trasferirsi in Turchia.