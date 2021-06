Il bollettino medico dell'Italia: Verratti ok, Florenzi da valutare

A due giorni dal successo nell’incontro inaugurale di Euro 2020 contro la Turchia, per l’Italia è tempo di considerazioni: mercoledì sera all’Olimpico ci sarà la sfida alla Svizzera ed è importante fare un punto su quei giocatori usciti un po’ malconci dal primo match.

Uno di questi è Alessandro Florenzi, sostituito da Di Lorenzo all’intervallo: per lui un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro e qualche dubbio sull’effettivo recupero, come dichiarato dal medico sociale degli azzurri, Andrea Ferretti, in conferenza stampa: “Sta recuperando da questo modesto infortunio muscolare. Domani dovrebbe tornare ad allenarsi, ma non ci poniamo un obiettivo preciso”.

Nessuna preoccupazione per le condizioni di Berardi: “Ha preso una forte tacchettata, si tratta soltanto di un trauma contusivo”.

Recuperato Verratti, che nella giornata di ieri ha disputato 20 minuti della partitella vinta a Coverciano contro la formazione Primavera del Pescara: 6-0 il risultato finale, con reti di Bernardeschi, Belotti, Chiesa, Raspadori, Cristante e Pessina nei due tempi da mezz’ora ciascuno.

Accanto a Ferretti c’era anche Jorginho: “E’ vero, nel nostro gruppo non esistono gerarchie. Tutti hanno a mente la filosofia, quello che chiede il mister è nelle nostre teste. Vogliamo il pallone, trovare gli spazi e giocare in avanti. Chi gioca cerca sempre di portare questa filosofia in campo”.

