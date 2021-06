Euro 2020, tegola Italia: brutta notizia per Alessandro Florenzi

L’Italia parte alla grande a Euro 2020, vincendo 3-0 contro la Turchia grazie alle reti di Immobile e Insigne e all’autogol di Demiral che ha sbloccato il match. C’è però una nota stonata nella bellissima serata azzurra di Roma: l’infortunio di Alessandro Florenzi.

Prima del match d’apertura dell’Europeo, Florenzi ha parlato anche della sua condizione fisica: “Sto benissimo. Ieri ci siamo presi un giorno in più ma non ci sono infortuni o altro. Queste notti sono diverse da cinque anni fa, però siamo e sono vogliosi. Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione […] Tifosi? Sono sempre pochi per quanto siano 15-16mila in uno stadio da 80mila. Sarà però un’emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto, che mi ha visto crescere. Sarà una grande emozione, speriamo di fare una bella prestazione per iniziare bene”.

La vittoria alla fine è arrivata ma anche una beffa. Come riporta Sky Sport, Florenzi con la Turchia non è stato sostituito per un cambio tecnico: “Il terzino ha accusato un indurimento al polpaccio. Stamattina ha fatto gli esami, che hanno riscontrato una contrattura. La buona notizia è che non c’è lesione, tornerà a disposizione tra pochi giorni. Salta la Svizzera, tornerà contro il Galles nella terza partita del girone”.

Una brutta notizia per Alessandro Florenzi, costretto quindi a saltare la prossima sfida dell’Italia. Fortunatamante, il suo Europeo non è compromesso, a differenza di altri giocatori come Sensi e Pellegrini che sono stati costretti al ritiro. Il terzino tornerà a disposizione di Mancini nell’ultimo match del girone.

OMNISPORT | 12-06-2021 13:37