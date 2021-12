Il caso Osimhen infiamma il web: anche il Napoli finisce sotto accusa

31-12-2021 10:31

Non si placano le polemiche attorno a Victor Osimhen. Da un mesetto al centravanti del Napoli sta capitando praticamente di tutto. Prima l’infortunio a San Siro contro l’Inter, con fratture scomposte dell’orbita e dello zigomo e il prevedibile lungo stop. Poi la positività al Covid a pochi giorni dall’inizio della Coppa d’Africa e prima dell’ultimo consulto dal professor Tartaro, lo specialista che l’aveva operato. Adesso la clamorosa voce dalla Nigeria: il bomber ha fatto sapere alla federazione di voler rinunciare alla partecipazione alla coppa.

La Nigeria esclude Osimhen dalla lista dei convocati

Una circostanza che non ha colto di sorpresa il Ct delle Super Eagles, Augustine Eguavoen. Proprio in considerazione delle precarie condizioni di Osimhen, infatti, il tecnico aveva messo in preallarme Henry Onuekuru, centravanti dell’Olympiacos. Non a caso, nella lista dei 28 pre-convocati ufficializzata in mattinata dalla nazionale nigeriana c’è il suo nome e non quello dell’attaccante del Napoli. Indiscrezioni confermate: Osimhen non giocherà la coppa.

Osimhen rinuncia alla coppa? Napoletani in festa

L’ufficialità del ritiro dalla coppa è accolta con favore dai sostenitori partenopei. Vincenzo esulta: “Grande Victor, ora guarisci presto abbiamo bisogno dei tuoi gol”. Francesco frena gli entusiasmi: “Tra Covid e nuovo recupero forse l’ultima partita di gennaio la fa”. Simone ammette: “Meglio per noi, ormai è un dato di fatto che quando non c’è lui perdiamo posizioni in classifica, speriamo di risalire adesso o almeno centrare la qualificazione in Champions“. Roberto aggiunge: “Scelta corretta.. sperando che sia vera”.

La scelta di Osimhen scatena polemiche e sospetti

I tifosi delle altre squadre invece non ci vedono chiaro. Barbara è sarcastica: “Ma non deve stare a riposo per tre mesi? Era rotto solo se doveva partecipare alla Coppa d’Africa?”. Giuseppe azzarda: “Scommettiamo che sarà disponibile eventualmente per il giorno 6 in Juventus-Napoli?”. Anche Max è sospettoso e accusa: “Tanto tuonò che piovve: alla fine De Laurentiis è riuscito a ‘convincere’ il suo bomber”. E un tifoso della Juventus sentenzia: “In un modo o nell’altro hanno ottenuto quel che volevano: non fargli giocare la coppa”.

SPORTEVAI