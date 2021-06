Il colpo di genio di Eriksen: assist per fermare la Germania

Anche contro una Germania enormemente rimaneggiata, priva di tante delle proprie star – Goretzka, Havertz, Kroos e Gündogan, solo per citarne alcune – un pareggio vale sempre tanto. Il pre-europeo della Danimarca parte col piede giusto, con un 1-1 contro una delle squadre più forti del torneo.

Se la squadra capitanata da Simon Kjaer è arrivata fino al pareggio, il merito è soprattutto di Christian Eriksen e di Yussuf Poulsen, che hanno confezionato il goal dell’1-1 nel secondo tempo, per rispondere al momentaneo vantaggio di Florian Neuhaus.

Il centrocampista del Gladbach aveva portato avanti la Mannschaft risolvendo una mischia al 48′. Al 71′ è poi arrivato il meritato pareggio, firmato dall’attaccante del Lipsia, ma su un geniale assist del centrocampista dell’Inter.

Il classe 1992 ha visto il movimento in profondità tra i due difensori di Poulsen e, appena superato il cerchio di centrocampo, ha servito il compagno con uno splendido passaggio in profondità poi convertito in rete dal piazzato imparabile dell’attaccante del Lipsia.

A onore del vero quello di Eriksen è stato il proverbiale lampo in una serata che ha conosciuto più ombre che luci. Il Ct Hjulmand ha lasciato ampia libertà d’azione al centrocampista dell’Inter libero di orbitare sia nei panni di mezzala che di rifinitore tra le linee.

Dopo lo Scudetto vinto con l’Inter, il danese si è detto “sconvolto” dall’addio di Antonio Conte dalla panchina nerazzurra. Tra i due il rapporto non era iniziato nel migliore dei modi: feeling ai minimi termini e un minutaggio ridottissimo per l’ex Tottenham hanno spinto fortemente verso l’addio. Poi la svolta, concisa che l’acuto decisivo nel derby di Coppa Italia.

Da quel momento storia tra Eriksen e l’Inter ha preso una piega decisamente diversa e lo stesso tecnico salentino ha saputo valorizzare all’interno del proprio scacchiere un calciatore di prima fascia come lo scandinavo.

OMNISPORT | 02-06-2021 23:38