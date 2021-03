Il consiglio ad Allegri scatena la bufera sul web

La sua intervista domenica scorsa a Sky ha rotto un silenzio di quasi due anni in cui Max Allegri si è aggiornato, si è riposato, ha visto partite, ha studiato calciatori e ha preso appunti ma il periodo sabbatico sta per finire. Lui non ha detto dove andrà, lasciando aperte un po’ tutte le porte, ma ha assicurato che a giugno tornerà a sedersi su una panchina. Quale? Per Alberto Cerruti quella perfetta sarebbe l’Inter, quella da scartare è quella del Napoli.

Cerruti consiglia ad Allegri di non andare al Napoli

In un corsivo su calciomercato.com la firma della Gazzetta dice che per come è fatto Allegri, la Roma sarebbe da preferire al Napoli, “dove tutti gli allenatori, da Mazzarri a Gattuso, passando da Sarri ad Ancelotti, hanno avuto problemi con De Laurentiis e di conseguenza con l’ambiente napoletano”.

Cerruti continua sostenendo che è un allenatore vincente e chiude sostenendo che “la squadra ideale per Allegri sarebbe l’Inter, quella più probabile la Roma, quella più rischiosa la Juventus e quella più difficile il Napoli. Con un’unica certezza finale: Allegri non può stare fermo un altro anno, perché è il migliore di tutti. E i migliori vincono, non riposano”,

I tifosi replicano a Cerruti

Le considerazioni del giornalista della Gazzetta trovano poco consento sui social. C’è chi dice: “Ideale per chi?”, chi contesta “Se l’Inter lo voleva, lo prendeva già due anni fa. Costava probabilmente 2 volte meno di Conte”, chi protesta: “Più rischiosa la Juve per? Rischia di fare peggio del Maestro Pirlo? Se c’è questa paura allora il migliore non lo è di sicuro”.

I tifosi del Napoli non ci stanno e si lamentano e infine la chiosa: “Il migliore di tutti ma nessuno lo prende…”.

SPORTEVAI | 25-03-2021 12:34