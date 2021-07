Il coraggio di Spinazzola: "Tornerò presto. Forza Azzurri!"

Il calcio dà e il calcio toglie, come tutti gli sport. Ma con Leonardo Spinazzola il destino è stato davvero crudele.

Messosi in luce come uno dei migliori giocatori in assoluto di Euro 2020, l’esterno della Roma ha visto interrompersi la propria avventura con l’Italia nel modo più brusco, attraverso un gravissimo infortunio durante il secondo tempo del quarto di finale contro il Belgio.

In attesa di una diagnosi ufficiale, la sospetta rottura del tendine d’Achille sinistro rischia di costringere l’ex juventino a una lunga assenza dai campi.

Intanto a poche ore da quelle lacrime che hanno commosso l’Italia sportiva, e poco prima di congedarsi dai compagni che tanto coraggio gli hanno fatto sul pullman verso l’aeroporto di Monaco di Baviera, Spinazzola ha commentato quanto accaduto attraverso il proprio profilo Instagram:

“Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro!”.

Per rincuorare il giocatore si è speso anche Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, città natale di Spinazzola: “Siamo addolorati per quanto accaduto al nostro Spinazzola, la Nazionale perde una delle sue colonne portanti. Appena ci sarà l’opportunità mi metterò in contatto con il giocatore per esprimergli gratitudine per quanto fatto fino a questo punto del torneo e per augurargli una veloce guarigione. Tornerà più forte di prima”.

