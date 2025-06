Il figlio di Boateng e Satta è una stellina dell'Inter, ma sogna di giocare il derby con la maglia del Milan

La confessione di Maddox a Verissimo: pur facendo parte del settore giovanile nerazzurro, tifa Milan. E spera di giocare nell'ex squadra del papà

Gioca con l’Inter, ma sogna di indossare la maglia del Milan. È il figlio di Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, 11 anni e stellina del settore giovanile nerazzurro. In tv ha rivelato la sua passione per l’altra squadra del capoluogo lombardo, con cui il papà ha vinto uno scudetto nella stagione 2010/11.

La confessione di Maddox, figlio di Boateng e Satta

Maddox Boateng è stato ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, insieme alla madre Melissa Satta. Il piccolo calciatore, nato a Dusseldorf nel 2014, sogna di ripercorrere le orme del papà, che in carriera ha giocato anche con altre squadre blasonate come Tottenham, Borussia Dortmund e Barcellona.

Attualmente fa parte del settore giovanile dell’Inter, ma ha confessato che il suo sogno “da grande è diventare calciatore del Milan”. Tra risate e un pizzico di comprensibile imbarazzo è intervenuta Melissa a salvarlo in calcio d’angolo. “L’ho obbligato io a dire così perché gioca nell’Inter”.

Promessa dell’Inter ma il cuore dice Milan

In realtà non è certo una rivelazione choc, quella del figlio di Boateng. Basta dare uno sguardo al profilo Instagram della madre, gran tifosa del ‘Diavolo’, per capire come la passione per il rossonero nasca da lontano. Tra uno scatto e l’altro, infatti, non mancano immagini che immortalano la fede calcistica di Maddox, pizzicato con la maglia del Milan o in tribuna a San Siro.

Chissà se un giorno riuscirà a realizzare il suo sogno, ma se dal papà ha ereditato lo stesso talento o anche solo parte del suo talento, allora c’è da scommettere che tra qualche anno ne risentiremo parlare, e non soltanto perché ha ‘genitori vip’.

Boateng-Satta: un amore da copertina

La storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è stata sicuramente tra le più glam degli ultimi anni. Ex velina, modella e showgirl, lei. Calciatore, lui. Un binomio perfetto per le riviste di gossip, che hanno raccontato il loro rapporto in tutte le salse. I due si incontrarono nel 2011 per poi sposarsi a Porto Cervo cinque anni più tardi dopo che nel 2014 era nato Maddox.

Nel 2019 la rottura sancita dal divorzio nel 2020: secondo quanto rivelato dall’ex centrocampista, non ci fu alcun tradimento, piuttosto la separazione era dovuta a un momento delicato dal punto di vista personale, legato anche alla sua carriera. Senza dubbio ha influito anche la distanza: in quegli anni, infatti, Boateng giocò in Germania, dove tuttora risiede, nello Schalke 04 e successivamente con l’Eintracht Francoforte e in Spagna prima con il Las Palmas e poi col Barcellona. La Satta, che oggi ha trovato stabilità al fianco del nuovo compagno Carlo Gussali Beretta, ha avuto anche un’altra storia molto chiacchierata col tennista Matteo Berrettini.