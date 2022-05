Il Milan dei portoghesi: rinnovo Leao e acquisto Renato Sanches

29-05-2022 09:50

Il tempo dei festeggiamenti si è concluso. Ora, in casa Milan, si sta già lavorando per migliorare la rosa in vista della nuova stagione con l’obiettivo di restare competitivi e, se possibile, puntare risultati ancora più ambiziosi.

Milan, Leao deve essere tolto dal mercato

La nuova proprietà sarà chiamata, come prima mossa, a blindare Leao. Il portoghese è stato decisivo nel finale di campionato, trascinando con i suoi gol e i suoi assist, il Diavolo alla conquista dello Scudetto dopo 11 anni di attesa. La giovane stella rossonera ha fatto sapere di sentirsi a casa al Milan. Inoltre, ha ancora due anni di contratto garantiti dal Diavolo.

Tuttavia, tanti top club sarebbero pronti a farsi avanti per provare a strapparlo al club rossonero. Attenzione, in particolare, al Real Madrid, fresco vincitore della Champions League. Carlo Ancelotti lo vedrebbe bene vestito di blanco. Prolungando il suo contratto (con adeguamento dell’ingaggio), il Milan lo toglierebbe definitivamente dal mercato.

Milan, per il centrocampo c’è Renato Sanches

Oltre al rinnovo di Rafael Leao, il Milan sta stringendo i tempi per arrivare alla classica fumata bianca nella trattativa per Renato Sanches (prenderebbe il posto di Franck Kessié che ha già salutato dopo cinque anni rossoneri). A finanziare l’operazione sarà Jens Petter Hauge, riscattato dall’Eintracht Francoforte con una spesa di 12 milioni di euro.

Soldi che il club rossonero userà per convincere il Lille a lasciar partire Renato Sanches in direzione Milano, sponda rossonera (il portoghese va a scadenza di contratto al termine della prossima stagione). Da ricordare che sia Rafael Leao che Renato Sanches sono “seguiti” dall’agente Jorge Mendes. Insomma, il Milan, il prossimo anno, potrebbe parlare ancor più portoghese.

Milan, fondamentale il rinnovo del duo Maldini-Massara

Operazioni di mercato che dovrebbero essere portate avanti dal duo Maldini-Massara. I due dirigenti stanno aspettando di capire quale sarà il loro futuro e, di fatto, stanno aspettando di rinnovare il loro contratto, ormai in scadenza. Tanti addetti ai lavori, compreso Alessandro Florenzi, si sono espressi sulla questione, “spingendo” per il rinnovo di entrambi e, in particolare, di Paolo Maldini. Tuttavia, ad oggi, non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale in tal senso.

I tifosi rossoneri non vogliono neppure prendere in considerazione l’idea di un Milan senza Paolo Maldini. Per questo si attendono novità rassicuranti in tempi brevi.