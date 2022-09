Il Milan ha preso una decisione su Maignan: tifoseria in fermento

24-09-2022 10:36

Brutte notizie per il Milan. L’infortunio rimediato in nazionale da Mike Maignan si è rivelato più grave del previsto. Lesione al muscolo gemello mediale per il portierone francese, sostituito da Areola nell’intervallo di match di Nations League allo Stade de France contro l‘Austria. Il responso dei test medici non lascia troppo spazio alle interpretazioni: per Maignan sono necessari trenta giorni di stop.

Milan, in lista Champions Tatarusanu per Maignan

Stop che apre il campo a uno scenario imprevedibile. L’Uefa, infatti, consente di sostituire temporaneamente nelle liste per la Champions League i calciatori infortunati per un mese o più. E il Milan sta prendendo in seria considerazione di ricorrere a questa clausola prevista dal regolamento. Gli altri portieri in lista, infatti, sono Mirante e il giovane Jungdal: Maignan sarebbe escluso temporaneamente, al suo posto entrerebbe in gioco il più esperto Tatarusanu, cancellato inizialmente dall’elenco.

Torna in gioco Tatarusanu, i milanisti approvano

Per i tifosi del Milan si tratta di una decisione inevitabile. Scrive MrMassy: “Credo sia una scelta logica, Mike purtroppo penso che un mesetto per recuperare gli servirà, anche se lui facesse un miracolo e recupera un po’ prima la seconda sfida con il Chelsea mi sembra comunque troppo presto, non me né voglia Mirante ma con Tata vedo un po’ più sicurezza”. Simone suggerisce: “Visti i 30 giorni della durata obbligatoria del cambio, se scelta e sostituzione vengono fatte in poche ore si potrebbe avere Maignan disponibile per Dinamo-Milan del 25 ottobre”.

Troppi infortuni in nazionale, polemiche e ironie

Ma c’è anche chi polemizza: oltre a Maignan, anche Tonali è finito ko durante la pausa per le nazionali. “Poi un giorno parleremo dello staff medico delle nazionali… e della preparazione atletica che si fa nelle nazionali… i club spendono millioni in preparatori atletici e medici per poi mandarli ogni mese e mezzo in mano a staff e preparatori fermi agli anni 70”, tuona Pierangelo. Emilio, tifoso del Napoli, è caustico: “Volevo solo ricordare ai tifosi milanisti che hanno gioito per l’infortunio di Politano, che il Karma esiste”. Mentre uno juventino ironizza: “Non capisco perché i milanisti dovrebbero preoccuparsi dell’infortunio di Maignan e la sua assenza contro la Juventus. Tanto non facendo neanche un tiro in porta che problema c’è?”.