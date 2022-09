19-09-2022 15:53

L’inzuccata di Giovanni Simeone a 12′ dal novantesimo con palla indirizzata alle spalle di un Mike Maignan letteralmente fulminato dalla giocata del Cholito manda in estasi il Napoli che, dopo sette turni di campionato, si trova in testa alla classifica in compagnia dell’Atalanta, infliggendo un duro colpo ai campioni d’Italia in carica del Milan. Ma il giorno dopo, a far discutere è anche un gesto di Tonali che non è passato inosservato ai tifosi.

Milan, Tonali nella bufera

A proposito di “fulmini”, se in campo c’è stato un giocatore capace di rubare gli occhi ai tifosi del Napoli, quello è il solito straordinario Khvicha Kvaratskhelia. Dribbling, scatti, giocate, avversari ammoniti e l’azione che porta al rigore siglato da Matteo Politano per il momentaneo 1-0. Proprio in occasione del fallo di Sergiño Dest in area su Kvara, i social non hanno mancato di sottolineare e commentare un gesto che non è proprio piaciuto e che, in queste ore, sta mettendo il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, al centro della polemica. Ma che cosa è successo? A far discutere è l’eccesso di foga mostrata dell’ex Brescia nell’invitare l’esterno georgiano a rialzarsi. Un gesto che ha scatenato una mezza rissa in campo.

Tonali, tifosi furibondi

Tanti tifosi del Napoli sul web condannano il gesto di Tonali. Qualcuno scrive semplicemente: “Tonali lo vedo avviato a sostituire Bonucci nella speciale classifica degli sceriffi in campo“, e un altro tifoso commenta: “Tonali vai a fare o buffunciell a nata part”, “Con quale diritto i due strisciati dovevano costringerlo a rialzarsi?”, “Tonali che cosa voleva dopo che il suo compagno di squadra ha falciato colui che ha umiliato tutta la sua squadretta?”, “Tonali solito bulletto“. Non manca, poi, chi esalta la reazione di Mario Rui e scrive: “Ok Kvara, ma vogliamo parlare del mio piccolo guerriero Mario Rui?”, oppure: “Mario Rui che ne tiene testa 5 da solo il mio eroe“, “Mario Rui for president”, “Grande Marione”.

I tifosi del Milan accusano Kvaratskhelia

Ma si sprecano anche i commenti dei rossoneri, che se la prendono con Kvaratskhelia accusandolo di aver accentuato il colpo, visto che si alza in un attimo appena vede scoppiare il caos. “Guarisce rapidamente”, scrive qualcuno e anche: “Lazzaro alzati e cammina“, “Entrato subito nel mood italiano del rotolamento vedere anche gomitata simulata e tuffi vari”, “E dopo 3 secondi è resuscitato”, “Il dolore al piede gli è passato in un attimo”, “Ha imparato bene a fare le sceneggiate vedo. Si è subito ambientato in Italia”, “Mi spezza il fatto che sembrava svenuto ma appena c’era da fare rissa si è rialzato alla velocità della luce”.