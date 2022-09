19-09-2022 13:36

Quando qualche mese fa si diffuse la notizia che il Napoli era sul punto di sostituire Kalidou Koulibaly – per tutti il miglior giocatore dell’organico azzurro – con Kim Min-Jae una buona fetta di tifosi partenopei storse il naso, immaginando un netto abbassamento di qualità per il pacchetto arretrato della squadra di Luciano Spalletti.

Napoli, Kim perfetto contro il Milan

Kim, però, ha impiegato appena un mese per spazzare via le critiche e diventare uno dei giocatori più amati dai tifosi nel “nuovo” Napoli costruito dal d.s. Cristiano Giuntoli. Al Meazza, contro il Milan, Kim ha giocato probabilmente la sua partita migliore: nella gara in cui la difesa del Napoli è stata più sollecitata dagli avversari il sudcoreano ha sfoderato una prestazione quasi impeccabile, mettendo solidità e personalità a disposizione della squadra.

Stoppata e urlo: Kim virale tra i tifosi del Napoli

La gara di Kim è stata poi condita da alcune autentiche perle: una in particolare, catturata in un video che ha iniziato rapidamente a circolare sui social network, ha fatto impazzire i tifosi del Napoli.

L’episodio accade nei minuti di recupero della partita, col Napoli avanti 2-1: al termine di un lungo assalto, Brahim Diaz tenta un colpo di testa sotto misura su un cross proveniente dalla fascia sinistra; il trequartista rossonero arriva a sfiorare il pallone, che sarebbe indirizzato sul secondo palo della porta di Meret se non arrivasse proprio Kim a intercettarlo in allungo, con la gamba sinistra.

Una giocata da dominatore dell’area di rigore per il sudcoreano, che poi festeggia come se avesse segnato un gol, con un urlo in faccia a Diaz, al Milan, all’intero Meazza. Facendo innamorare i tifosi.

Napoli, i tifosi impazziti per Kim

“L’urlo di Kim ha gelato San Siro: ha lanciato un grido più forte del boato del Meazza”, scrive su Twitter Mark. “Ma cosa ha fatto Kim in quell’azione? Grande!”, aggiunge Antonio elogiando il difensore. “Kim proteggimi ovunque vada”, scrive Gian “santificando” il coreano. “Chiamatelo Karate Kim! Che grande difensore”, suggerisce Donnie.

Nell’analizzare la partita, Francesco cita proprio l’urlo di Kim come la gioia più grande: “Partita contro una squadra forte a cui mancavano giocatori determinanti. Napoli forse più fortunato negli episodi ma sembra una squadra che ora come ora non possa perdere contro nessuno. L’urlo di Kim è emozione pura”.

Shinkansen, infine, ringrazia la dirigenza per aver portato il sudcoreano a Napoli: “Anche col Milan Kim ha fatto una gara pazzesca: gli osservatori del Napoli hanno fatto un lavoro eccezionale”.