Il Milan in nerazzurro, la Curva non ci sta: scoppia la polemica sul web e il club fa dietrofront

Maglie e giacche pre-gara del Milan sono in parte nerazzurre. Tifosi rossoneri in rivolta, a partire dal duro comunicato della Curva Sud: "Scelta irrispettose ed intollerabile".

07-09-2023 10:07

E il Milan si veste di… nerazzurro. Proprio così: tanto la maglia pre-gara quanto la giacca – stando alle immagini che circolano sul web – presentano tinte che richiamano inevitabilmente ai colori sociali dei cugini dell’Inter. Apriti cielo: tifosi in rivolti e duro comunicato della Curva Sud che invoca l’intervento della società. Alta tensione a una manciata di giorni dal derby della Madonnina.

Milan, sorpresa sulle maglie pre-gara: c’è anche il nerazzurro

Negli ultimi anni le maglie di calcio hanno regalato autentici capolavori, ma anche accozzaglie cromatiche che hanno fatto sbizzarrire gli utenti del web. Nel caso del Milan, la scelta dello sponsor tecnico di inserire anche il nerazzurro nelle maglie pre-gare si è rivelato un clamoroso boomerang. Perché i tifosi hanno subito alzato la voce, a partire dalla presa di posizione della Curva Sud fino alla pioggia di critiche che ha inondato i social. Un Milan versione Inter proprio no.

Milan tinto di nerazzurro, la Curva Sud non ci sta

Le immagini circolate delle nuove maglie pre-gara del Milan hanno causato l’immediata reazione della Curva Sud che in un comunicato postato su Instagram scrive: “È ormai chiaro da tempo che alcune strategie di marketing siano spesso in contrapposizione con tradizione e storia del club, come ad esempio per ciò che riguarda i colori delle maglie da gioco ufficiali. Riteniamo però che a tutto vi sia un limite: è irrispettoso ed intollerabile. Ci aspettiamo che una società tanto precisa e seria come la nostra, sensibile sulle tematiche che caratterizzano il mondo di oggi, sia altrettanto attenta alla storia che ci contraddistingue”.

Tifosi rossoneri in rivolta: la maglia pre-gara proprio non piace

Social invasi dai commenti dei tifosi rossoneri, indignati per la scelta di ricorrere al nerazzurro. “La maglia pre-gara del Milan è di una bruttezza che non si può spiegare. Non solo per i colori che omaggiano i cugini (scherzo), scelta cromatica che non dà valore al Milan. Nonostante un kit gara davvero bello” scrive DiEffebbì. “Il blu vicino al nero mai” commenta Valerio. E, ancora: “Io mi chiedo una sola cosa.. ma come si fa?” si domanda Lorenzo. “Assurdo, a tratti paradossale” aggiunge Raffaele. “C’è un infiltrato interista come disegnatore delle maglie del Milan” ipotizza Saimonx1982.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banditi Curva Sud Milano 🔴⚫️ (@banditi.curvasudmilano)

Milan in nerazzurro? No grazie: il club fa dietrofront

Proprio in seguito alla rivolta popolare seguita al “varo” delle nuove maglie pre-gara, il Milan ha deciso di fare un passo indietro. Nel corso della mattinata, infatti, la contestatissima linea di abbigliamento non compare più tra gli articoli in vendita sullo store ufficiale del Diavolo. Non è ancora dato sapere se si tratti di una scelta temporanea o definitiva, fatto sta che sembra proprio che gli ultras – e più in generale i tifosi – del Milan siano riusciti a convincere la società a tornare sui suoi passi.