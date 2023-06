Il Milan non perde tempo, due rinforzi per Pioli: Sarr e Baldanzi

La nuova dirigenza rossonera ha fretta di mettere a segno i primi colpi di mercato. Si vuole rinforzare subito attacco e centrocampo ma senza spese folli.

08-06-2023 11:41

Dopo l’addio al duo Maldini-Massara, il “nuovo” Milan ha fretta di mettere a segno colpi importanti per tranquillizzare l’ambiente rossonero e dare a Stefano Pioli rinforzi per migliorare l’attuale rosa.

Milan, piace molto il talentuoso Baldanzi dell’Empoli

Oltre a pensare a come cedere alcuni elementi ritenuti non idonei al progetto, come Ante Rebic, Junior Messias e Alexis Saelemaekers, il Diavolo sta cercando di capire come migliorare alcuni reperti. La difesa sembra ben puntellata, il centrocampo ha bisogno di nuove forze.

La pista che porta a Ruben Loftus-Cheek, dopo l’addio del duo Maldini-Massara, pare più complicata. Nelle ultime ore il nome di Tommaso Baldanzi starebbe circolando molto in casa Milan. Sia per età (2003), talento e prospettive, il centrocampista dai piedi fatati in forza all’Empoli sarebbe perfetto per il Diavolo. Da capire la richiesta del club toscano.

Per l’attacco ci sarebbe anche l’opzione Sarr

Chiaramente, la priorità di Geoofrey Moncada, nuovo uomo mercato rossonero, è quella di trovare un attaccante che possa dare una mano a Rafael Leao e Olivier Giroud. Salutato Zlatan Ibrahimovic e non convinto dal rendimento di Divock Origi, il Diavolo starebbe sondando il mercato alla ricerca del nome giusto.

Attenzione a Ismaila Sarr, attaccante di 25 anni in forza al Watford. In scadenza di contratto la prossima estate, potrebbe essere un’opportunità preziosa per il Milan. Il valore del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 15/20 milioni di euro.

Tanta voglia di accontentare subito Pioli

L’obiettivo è dare a Stefano Pioli più soluzioni possibili per la prossima stagione. La società, con la decisione di separarsi da Paolo Maldini e Frederic Massara ha confermato la volontà di iniziare una nuova era.

Servono rinforzi funzionali al progetto ma senza spendere eccessivamente. L’attacco è da migliorare sicuramente. Il rinnovo di Rafael Leao non può certo bastare. Acquistare un attaccante in tempi rapidi pare la prima missione del duo Moncada-Furlani.