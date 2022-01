Il Milan paga Vlahovic alla Juve? Tifosi sul piede di guerra

28-01-2022 11:08

In un calciomercato come non se ne vedevano da anni, il Milan resta l’unica big a non aver ancora messo a segno il cosiddetto colpo da novanta. L’obiettivo resta quello di arrivare a un difensore centrale. La strada che porta a Sven Botman del Lille resta in salita e, almeno per ora, sembra poco percorribile. Si vagliano altri candidati, ma con la chiusura del mercato sempre più vicina, i rossoneri potrebbero anche decidere di non coprire il buco lasciato dall’infortunio di Simon Kjær.

Milan, suggestione Kulusevski

L’unico volto nuovo di Milanello è quello del promettente attaccante classe 2004, Marko Lazetić. Ma la sensazione è che Maldini e Massara possano provare a piazzare ancora un colpo prima del 31 gennaio. Sul taccuino della dirigenza rossonera, nelle ultime ore è comparso anche il nome di Dejan Kulusevski, in uscita dalla Juventus e in cerca di riscatto, dopo due stagioni povere di alti e segnate da troppi bassi.

Arrivato il 2 gennaio del 2020, a Torino lo svedese classe 2000 non è mai riuscito a ripagare i 35 milioni di euro versati dalla Juventus nelle casse dall’Atalanta. A due anni di distanza e dopo lo sforzo economico per regalare a Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic, Kulusevski è tra i maggiori indiziati a lasciare il bianconero. Ed è qui che entra in scena il Milan.

Ovviamente, la Juventus vorrebbe evitare di svendere un giocatore su cui ha investito tanto e prova a dettare le condizioni di un affare, difficile, ma non impossibile. Sullo sfondo resta anche un possibile scambio con Franck Kessié, ma per ora l’ipotesi più plausibile sarebbe quella di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con riscatto (anche senza obbligatorietà) vicino a 40 milioni.

Kulusevski-Milan, la reazione dei tifosi

Le cifre hanno letteralmente scatenato i tifosi del Diavolo, che sui social non hanno mancato di palese i propri dubbi. C’è chi scrive: “Ahahaha giocatore che fa panchina da due anni, buono per carità ma non è che Vlahovic glielo dobbiamo pagare noi, forse e dico forse alla metà del prezzo…”, e ancora: “La Juve è alla canna del gas in cerca di soldi, non bisogna dargli niente, piuttosto mettiamo un primavera“,

Veramente tanti i commenti dei tifosi del Milan: “Tre per prestito va bene ma riscatto non a più di 15 visto che sono 2 anni che non gioca, non sapendo sia effettivamente quello visto a Parma. Non sarebbe bello finanziare l’acquisto di Vlahovic ai gobbi”, scrive qualcuno, e un altro sottolinea: “Certo per Vlahovic lo valutava 35 per noi 43”, “Che vadano altrove a cercare i soldi per Chiesa e Vlahovic o come caspita si scrive”.

