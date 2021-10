Il Milan passa anche a Roma, tifosi in delirio: Più forti di tutto

31-10-2021 22:45

Il Milan ritrova Ibra e passa anche all’Olimpico, spezzando l’imbattibilità casalinga di Mourinho che durava da una vita. Sui social esplode la festa dei tifosi rossoneri, che possono sognare a occhi aperti lo scudetto. Tanto entusiasmo, ma anche grandi polemiche per l’arbitraggio di Maresca: l’espulsione di Theo, soprattutto, grida vendetta.

Roma-Milan, super Ibra sblocca la partita

Il Milan detta legge sin dal primo tempo e i tifosi gongolano. “Grande prestazione, soprattutto tanta personalità…Speriamo di continuare nel secondo tempo”, scrive un fan all’intervallo. Le lodi sono soprattutto per Ibrahimovic: “In assoluto controllo….Grazie al pilota Ibra che sta facendo volare la squadra”. Ma anche Leao raccoglie grandi consensi: “Leao pare un nuovo acquisto, giocatore totalmente diverso dagli altri anni”. Unica nota stonata sembra essere Theo Hernandez, autore di una prestazione al di sotto dei consueti standard: “Hernandez meglio che esce”, suggerisce un tifoso. Mentre un altro dissente: “Finalmente torna Theo e non gli diamo palla, non giochiamo a sinistra ma solo a destra e abbiamo passato la palla indietro a Tatarusanu 20 volte. Possiamo giocare molto meglio”.

Roma-Milan: polemiche, Var e…tre punti

Nel secondo tempo Ibra trova subito il raddoppio, rete annullata dopo consulto Var per fuorigioco millimetrico. “E ti pareva, sarebbe stata un’altra grande giocata”, commente un sostenitore dello svedese. Var anche in occasione del fallo da rigore di Ibanez proprio su Ibra: “Incredibile ci sia voluto il consulto, se Maresca fosse tornato sulla sua decisione sarebbe stato uno scandalo”. Proteste, però, in occasione del rosso a Theo: “Possibile che non sia stato giudicato falloso il contrasto di Felix su Krunic? Ridicolo, vogliono affossare il Milan“, si chiede una tifosa. Ma sono in tanti a indignarsi: “Senza Theo nel derby per colpa di una svista enorme: verrebbe voglia di mollare tutto”. Ma a fine gara la gioia può esplodere, nonostanti i patemi finali per il gol di “core ‘ngrato” El Shaarawy: “Più forti di tutto: questo scudetto lo vinciamo noi”.

