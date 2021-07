Il Milan piomba su due eroi di Euro 2020: offerte in arrivo

Scoppia il caso Lorenzo Insigne a Napoli. L’attaccante azzurro, reduce dal trionfale Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe lasciare il club partenopeo questa estate: i rapporti tra il giocatore e il patron Aurelio De Laurentiis sono molto freddi a causa della brusca frenata nella trattativa per il rinnovo del contratto.

Secondo le indiscrezioni, il gap tra la domanda e l’offerta è troppo alto, e difficilmente si riuscirà a trovare un’intesa: De Laurentiis è intenzionato ad offrire un rinnovo ad un ingaggio decisamente ridotto rispetto ai 5 milioni di euro attuali, mentre il calciatore vuole invece un ritocco verso l’alto, oppure gestire i diritti d’immagine. E’ così calato il gelo tra le due parti, tanto che si moltiplicano le voci di un interesse da parte di diverse squadre di A.

Tra queste c’è il Milan: Insigne è molto apprezzato dai rossoneri, che lo vorrebbero inserire nel trio di trequartisti a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione. La possibilità di giocare in Champions invoglia il giocatore, e a breve potrebbero arrivare novità.

Oltre a Insigne, il Milan sta valutando con attenzione la situazione di un altro Azzurro: Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo sente di aver fatto un grande Europeo ed è pronto al grande salto. Maldini stravede per lui ma il club emiliano spara alto e vuole almeno 45 milioni di euro per l’ala destra: il Diavolo potrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica per abbassare il costo del suo cartellino.

Da non sottovalutare la volontà del giocatore, che si sente pronto per palcoscenici più importanti: “Ormai per lui è ora di spiccare il volo, deve provare a giocare per una grande squadra che lotta per traguardi importanti. Cambiare aria, misurarsi con grandi campioni, penso lo possa aiutare a crescere ancora di più”, ha assicurato la compagna Francesca Fantuzzi a Il Giorno.

OMNISPORT | 14-07-2021 12:28