29-09-2022 18:36

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Paolo Maldini non smette mai di pensare al mercato ma non solo a quello in entrata. L’obiettivo è quello di costruire un Milan in grado di essere competitivo ai massimi livelli per tutta la stagione e su tutti gli obiettivi, anche al costo di dover sacrificare delle pedine per non creare malumori nello spogliatoio.

Milan: Gabbia prepara l’addio

Il primo nome che potrebbe finire sul mercato è quello di Matteo Gabbia. Il difensore italiano non sta trovando spazio nelle rotazioni di Pioli chiuso dalla presenza di tre giocatori importanti come Kjaer, Tomori e Kalulu. E a scalpitare c’è anche Malick Thiaw. Per lui la finestra di mercato di gennaio potrebbe essere quella giusta per approdare in un club che gli dia la possibilità di giocare con maggiore frequenza.

Lazetic senza spazio: via in prestito

Un altro giocatore che potrebbe essere ceduto nella finestra di gennaio è Marko Lazetic. Dal suo arrivo a Milano, il giovane attaccante serbo ha fatto bene nel campionato Primavera e anche nella Youth League ma per il momento non ha trovato ancora la possibilità di farsi vedere con la prima squadra. Una cessione a titolo temporaneo potrebbe essere la soluzione ideale per permettere al giocatore di continuare il suo percorso di crescita.

Milan: tifosi preoccupati dalle scelte del club

I tifosi del Milan guardano con interesse queste due situazioni soprattutto quella relativa a Lazetic, il cui arrivo era stato saluto con grande entusiasmo e molti sono contrari all’idea di darlo in presto: “Cedere Lazetic sarebbe un peccato, corre il rischio di giocare pochissimo. Meglio farlo entrare subito in prima squadra per allenarsi con gente come Leao e Giroud”, sostiene Milan Born. Anche Mr. Django la pensa allo stesso modo: “Se il nostro reparto offensivo rimane questo con le costanti incognite Rebic e Origi, allora tanto ale tenere Lazetic”.

Sono in tanti quello che vorrebbero vedere di più dal serbo: “Io credo che Lazetic dovrebbe giocare almeno qualche partita, almeno vediamo di che pasta è fatto”. Mentre Davide vota per la cessione di Gabbia: “Deve dimostrare di essere da Milan, cosa che ancora non ha fatto, vada a giocare altrove e vediamo cosa sa fare”.