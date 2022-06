15-06-2022 10:17

La difesa e il centrocampo stanno per essere sistemati. Le voci relative agli arrivi di Botman e Renato Sanches dal Lille si fanno sempre più insistenti, la sensazione è che i tempi per la doppia fumata bianca siano ormai maturi. E una volta ufficializzati i colpi richiesti da Pioli, al Milan rimarrebbe da sistemare l’attacco. Dove c’è da registrare l’interesse last minute per un calciatore del Napoli, protagonista delle sfide della nazionale italiana in questa fase di Nations League.

Politano è scontento nel Napoli, il Milan ci pensa

Si tratta di Matteo Politano, attaccante che – per bocca del suo agente Mario Giuffredi – ha fatto sapere di voler cambiare aria. Non c’è troppo feeling con Spalletti, che spesso gli ha preferito Lozano sul fronte destro dell’attacco nella scorsa stagione, e allora l’ex interista ha iniziato a guardarsi intorno. Piace al Valencia di Gattuso, il Napoli vorrebbe inserirlo in un maxi affare con la Lazio (scambio con Luis Alberto), la Fiorentina ha chiesto informazioni sul suo conto. Ora, però, è entrato in scena il Milan.

Milan, sondaggio per Politano: servono 15 milioni

È il Corriere dello Sport a fornire tutti i dettagli sulla trattativa: “I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao, il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano, che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando intorno. Ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, ma è una cifra trattabile, su cui si può lavorare. Il Milan valuta anche Matteo Politano per la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro potrebbe cambiare casacca e sarebbe interessato”.

Politano in rossonero? I milanisti restano freddi

Il nome di Politano, però, non scalda più di tanto i cuori dei tifosi rossoneri. I nomi più gettonati per l’attacco sono quelli di De Ketelaere, Lang, Asensio. Politano, insomma, sarebbe l’ultimo della lista. “Un’ex riserva dell’Inter per l’attacco del Milan? Bah”, sbotta Leon. “C’è di meglio e potremmo anche rimanere così. Non farei salti di gioia per Politano“, fa sapere Fabius. Controcorrente un tifoso che come immagine profilo su Twitter ha quella di Fabio Capello: “Perché andare a pescare sempre all’estero quando ci sono i Politano, professionisti seri e silenziosi? Io vado fuori di testa”. Mentre un tifoso del Napoli, Leandro, s’interroga sul prezzo: “Pagato 30 quando faceva panchina. Ora quasi sempre titolare, gioca in nazionale, 15 trattabili? Follia”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE