Il Napoli giocherà la Supercoppa in Arabia: Adl cambia idea, ecco perché

Supercoppa Italiana, a gennaio 2024 a Ryad e Gedda il Napoli alla fine ci sarà: il presidente Aurelio De Laurentiis ha cambiato idea, il motivo

26-10-2023 12:41

Dopo aver perso la battaglia per i diritti tv in Lega, Aurelio De Laurentiis fa un passo indietro anche sul fronte Supercoppa. Il Napoli di Rudi Garcia, campione d’Italia in carica, sarà in Arabia Saudita per disputare la nuova edizione del mini-torneo che coinvolgerà ben quattro squadre, con due semifinali e la finalissima che metterà in palio il trofeo. Il dietrofront del numero uno del club partenopeo e i motivi che hanno portato a tale decisione: tra questi, sicuramente, il portafoglio e quanto incasserà il Napoli andando a Riad.

Il Napoli giocherà la Supercoppa: perché Adl ha cambiato idea

Il Napoli non rinuncerà ai 4-5 milioni di euro destinati ad ogni singola squadra che partecipa al nuovo format della Supercoppa Italiana, in programma nel gennaio 2024. Aurelio De Laurentiis, dopo l’attacco delle scorse settimane, ha cambiato idea, accettando di trasferirsi in Arabia Saudita all’alba del nuovo anno solare, per provare a mettere in bacheca un altro trofeo.

Presso l’Università Luiss di Roma, infatti, il produttore cinematografico non aveva utilizzato, come di consueto, mezzi termini, bocciando l’iniziativa della Lega Calcio, anche per ragioni sociali, motivi legati al viaggio e ad ulteriori perdite di tempo.

I Paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. Quando uno parla di sport, che dovrebbe conciliare benessere e salute, se questo non avviene mi devo preoccupare… Con quattro aerei portiamo la bellezza di 120 giocatori che valgono quello che valgono, ma siete deficienti. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all'Olimpico, perché dobbiamo andarci a rompere le scatole là? Non è che voglio boicottare: ho solo detto "ragionate".

La possibilità di portare a casa un tesoretto importante, oltre ai rapporti con la Lega e l’immagine del club, ha convinto Aurelio De Laurentiis a dire sì all’Arabia Saudita, pur non condividendo il principio che ha portato la Serie A a scegliere il Medio Oriente, in un momento peraltro molto delicato sotto il profilo politico.

Supercoppa Italiana a gennaio 2024: Date e Nuovo Format

Quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana si disputeranno in Medio Oriente, come da accordi pattuiti da Lega Calcio e Arabia Saudita. Punto interrogativo sul 2026 e sul 2027, ma si approderà sicuramente nel territorio compreso tra il Golfo Persico e il Mar Rosso fino al 2029.

A gennaio 2024, l’edizione è stata posticipata rispetto alla prima data stabilita: in origine, si doveva giocare dal 4 all’8 gennaio, ma le autorità saudite hanno chiesto alla Lega di spostare tutto al 21, con la finalissima prevista per il 25 gennaio. I vertici del calcio italiano hanno accettato, pur di non perdere il ricco compenso. Nel mentre, le società potranno operare sul mercato, durante la sessione di riparazione.

Quanto guadagna chi gioca la Supercoppa in Arabia

L’accordo con l’Arabia Saudita ha messo a disposizione della Lega Calcio e dei club di Serie A circa 23 milioni di euro, quasi il doppio dei 12 che venivano distribuiti in occasione della Supercoppa che rispettava il format tradizionale. Una cifra pari a 7 milioni di euro, che equivale ad un terzo del montepremi totale, andrà alla squadra vincitrice della competizione, mentre il resto della “torta” verrà condiviso con le altre tre partecipanti.

Saranno presenti le televisioni di tutto il mondo e contributi esclusivi direttamente dall’Arabia, con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina protagoniste di un evento sempre molto atteso. Stavolta, forse, un po’ di più.