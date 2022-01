Il Napoli ha scelto il successore di Insigne, tifoseria in fermento

10-01-2022 09:33

Cinque mesi e sarà addio. La love story tra il Napoli e Insigne si concluderà ufficialmente a fine stagione, quando il capitano farà le valigie e si trasferirà con tutta la famiglia a Toronto, in Canada, per dare inizio alla nuova (e ottimamente remunerata) avventura nella Mls. Ma chi prenderà il suo posto tra le fila azzurre? Si sono fatti tanti nomi negli ultimi giorni, adesso ne è spuntato uno che in breve tempo ha già diviso la tifoseria.

Anche il Napoli sul gioiellino Julian Alvarez

È stato il super esperto di mercato Ciro Venerato, nel corso della Domenica Sportiva, a informare a proposito dell’iscrizione del Napoli nell’asta per Julian Alvarez, il nuovo fenomeno del River Plate e del calcio argentino che piace praticamente a mezza Europa. Solo in Italia è seguito con attenzione da Inter e Milan, dopo essere stato nel mirino della Fiorentina. Il 31 gennaio compirà 22 anni, il River lo valuta 25 milioni. Il Napoli lo segue con grande interesse e tenterà l’affondo per giugno.

Napoli, gli altri nomi per il dopo Insigne

Un nome sicuramente accattivante, perché Alvarez è considerato l’astro nascente del ‘futbol’ sudamericano. Per il Napoli sarebbe un’operazione “alla Lavezzi“, o almeno questa è la speranza del presidente De Laurentiis e del ds Giuntoli. Gli altri nomi accostati al Napoli, detto del tardivo interessamento last minute per Coutinho in uscita dal Barcellona e che poi si è accasato all’Aston Villa, sono Everton del Benfica e Sinisterra del Feyenoord.

Il Napoli è su Alvarez, i tifosi si spaccano

Su Alvarez Francesco è scettico: “Quando li spende 25 milioni De Laurentiis“. Anche Enzo, ma per ragioni diverse: “Questo ragazzo qui è un predestinato, uno da Real e Barcellona. Ci vorrebbe un miracolo per portarlo a Napoli“. Antonio sogna: “Questo è forte veramente, sarebbe da prendere e fare un sacrificio economico”. Per Tommaso invece non c’è neanche bisogno di intervenire sul mercato: “Non serve prendere un sostituito per Insigne, abbiamo visto che anche se non gioca non cambia nulla, anzi”.

