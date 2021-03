Il nuovo logo dell'Inter: ora è ufficiale, ecco la strategia

Semplificato, più accattivante a livello commerciale con appena due lettere stilizzate che si abbracciano circondate dai colori sociali: il nuovo logo dell’Inter, FC Internazionale Milano, divide già da tempo, dalle prime indiscrezioni che si susseguono in merito alle scelte grafiche e strategiche relative.

Il nuovo logo dell’Inter

“IL MIO NOME È LA MIA STORIA. I M FC INTERNAZIONALE MILANO”, è la breve didascalia utilizzata dalla società nel lancio social del nuovo logo (il tredicesimo, ad esclusione di quello legato al ventennio fascista che non viene conteggiato) che dovrebbe conferire ancora più carattere al brand e renderlo di interesse internazionale.

Ad accompagnare, sui social, la presentazione del nuovo logo anche un video di grande impatto, un viaggio tra i luoghi iconici della città di Milano accompagnato da leggende del club come Javier Zanetti, Marco Materazzi, Christian Chivu, Maicon, Beppe Bergomi, Nicola Berti, Beppe Baresi e Riccardo Ferri.

In questo spaccato della vita e della metropoli, fanno parte le bandiere nerazzurre e gli sportivi che dell’Inter hanno fatto uno stile da Marco Belinelli alla campionessa di ciclismo Letizia Paternoster al surfista Leonardo Fioravanti. Inevitabile, poi, la carrellata di volti dello showbiz che hanno dichiarato apertamente la porpria fede interista, come l’attrice Matilde Gioli, volto di DOC – Nelle tue mani e Il capitale umano. ​

La campagna dell’Inter legata al nuovo logo

Ecco il testo della campagna con cui l’Inter ha presentato la nuova identità visiva: “I M FC Internazionale Milano. Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in una città.

I M a football icon. Plasmata dalle vittorie che hanno scritto la storia del nostro club e del calcio stesso, sono sempre pronta a nuove sfide, qualunque esse siano.

I M made of Milano. Ambisco a nuove vette, proprio come i grattacieli della mia città. Una città lungimirante inarrestabile.

I M tomorrow. La mia pelle può mutare ma il mio cuore sarà sempre lo stesso. Come i miei due colori, ispirati dalla notte che mi ha dato alla luce.

I M timeless. Sono il primo uomo che ha disegnato i nostri colori nel 1098 e l’ultimo bambino che li indossa oggi. Sono la storia di un’intera famiglia e una story di 15 secondi. Sono i ricordi dei vecchi tifosi e gli scatti delle nuove generazioni.

I M breaking barriers. Le quattro linee di un campo non sono più sufficienti. Le regole del gioco sono cambiate, ed io sono già oltre.

I M not for everyone. La mia attitudine mi ha sempre definito, fin da quando ero solo un’idea audace nella mente di un gruppo di ribelli. Continuo ad abbracciare tutto ciò che è nuovo, che è diverso o che sembra impossibile.

I M brothers and sisters of the world. Che condividono gli stessi valori, la stessa passione, lo stesso spirito. Sia che si trovino in continenti diversi o sulla stessa gradinata.

Sono tutto ciò e lo sono sempre stata. Il mio nome è la mia storia. FC Internazionale Milano”. ​

Le dichiarazioni di Alessandro Antonello

Ad accompagnare questo importante tassello della strategia commerciale e di comunicazione della società, le parole dell’ad Alessandro Antonello, CEO commerciale del club, che ha rilasciato all’ANSA le seguenti dichiarazioni:

“Siamo molto orgogliosi dei nostri 113 anni di storia e questo orgoglio ci spinge sempre a guardare verso il futuro e a cogliere ogni opportunità di crescita. Per questo, abbiamo voluto trovare un nuovo linguaggio, un canale che ci permetta di avvicinarci alle nuove generazioni, che vivono l’emozione sportiva in maniera diversa. A portarci fino a qui sono state diverse tappe che hanno segnato la crescita del Club, come la nascita della Inter Media House, la nostra nuova sede nel distretto dell’innovazione di Milano, il rinnovamento delle strutture del Centro Sportivo di Appiano Gentile, simboli e motori della nostra ambizione. Inter ha creduto e crede fortemente in questo percorso di riposizionamento del proprio brand, iniziato nel 2016, e di cui il nuovo logo e la nuova visual identity sono il momento più importante”.

VIRGILIO SPORT | 30-03-2021 12:51