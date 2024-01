Il presente di Pavel Nedved con Dara Rolins: chi è la compagna dell'ex vicepresidente della Juventus

Nel presente della Furia Ceca c'è l'artista ceca che gli è al fianco da tempo, con la quale condivide un piano di investimenti importante e che si arricchisce di dettagli

Sul presente di Pavel Nedved, uomo simbolo e amico oltre il campo di Andrea Agnelli, resiste quell’attenzione che deriva dall’eccezionalità di u professionista che ha deciso di legarsi a una gestione, un esponente della famiglia che ha poi deciso per una sua propria identità, anche imprenditoriale.

Non ha mai rinnegato l’amicizia, l’affetto, ma il suo oggi è segnato da un percorso differente, già pianificato e impostato in tempi non recenti in parte grazie alla condivisione di intenti con l’attuale compagna, l’artista ceca Dara Rolins.

Oggi Nedved è fuori dal CdA e dalla società a cui è stato legato, prima da calciatore (punta di diamante della scuderia del compianto Mino Raiola) e poi da dirigente, vicepresidente nel decennio AA. La Furia Ceca, a onor di cronaca, è stato prosciolto ma questa decisione non ha mutato il senso delle cose, l’indirizzo assunto. Il suo rapporto con Andrea Agnelli, è fondamentalmente privato. Ha partecipato al suo matrimonio, in Umbria, con la sua compagna. Nozze a cui non hanno preso parte alcune persone di famiglia, peer ragioni che non sono state rese pubbliche.

Gli investimenti di Nedved con la compagna

Pavel Nedved a livello imprenditoriale ha interessi e vanta investimenti che conosciamo appena, sull’onda lunga dei video d’annata e della crisi causata dall’impatto dell’inchiesta Prisma della procura di Torino.

Ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. In vent’anni e più di matrimonio sono rarissime le foto di sua moglie Ivana, meno quelle di sua figlia (stesso nome, come il fratello Pavel) legata al talento del tennis Sebastian Korda. La loro separazione si è consumata senza clamori, così come il loro matrimonio.

Accanto all’ex campione della Juventus, adesso, c’è l’imprenditrice, artista e cantante Dara Rolins, con la quale potrebbe arrivare anche una svolta professionale. Autentica protagonista della scena slovacca, è anche influencer, conduttrice televisiva e attrice.

Chi è Dara Rolins

Nome d’arte di Darina Rolincová, classe 1972, è nata a Bratislava quando ancora era ancora vivo il ricordo della Primavera di Praga e il muro di Berlino era lì, a ricordare la Guerra Fredda. La sua carriera artistica è incominciata quando aveva appena 4 anni, quando vinse un concorso canoro per bambini e a intraprendere un percorso condiviso che l’ha vista partecipare ai concorsi per bambini della sua età, in quella che allora era la Cecoslovacchia.

Da bimba prodigio incide brani e album, conquistando una certa popolarità presso il pubblico e diventando, poi durante l’adolescenza, un personaggio più eclettico facendo i primi passi nel mondo della produzione audiovisiva con piccoli ruoli che le consentono di dimostrare anche delle doti di attrice.

Un certo successo, durante gli anni Ottanta, venne raggiunto da Fang das Licht, in duetto con Karel Gott in Austria e Germania, raggiungendo rispettivamente il 7º e il 15º posto nelle classifiche nazionali dei due Paesi, come narrano le cronache del tempo.

Ma si trattò di un successo isolato, perché la platea internazionale, nonostante gli sforzi, non le fu fedele. Dopo aver posato per Playboy, alla vigilia del nuovo Millennio, e proseguito a raccogliere successi in patria ha sfruttato l’avvento dei talent per ritagliarsi un ruolo da giudice e partecipare alla terza stagione di Slovensko hľadá SuperStar nel 2007, la prima edizione di Česko Slovenská Superstar nel 2009, e la quinta di Let’s Dance nel 2011.

Di quegli anni anche una triste vicenda, giudiziaria e umana, che i media del tempo (tra il 2010 e il 2012) testimoniarono. A seguito di un incidente stradale, avvenuto il 10 luglio 2010 a Praga, la cantante fu condannata alla libertà condizionata per due anni e due mesi con un periodo di prova di tre anni. In quel drammatico sinistro stradale, morì un motociclista. Fu condannata anche risarcire la famiglia a circa quattro milioni di danni dal tribunale distrettuale di Praga 2.

Il ruolo di influencer

Con l’avvento dei social media, anche Dara Rolins – divenuta più matura – ha saputo cogliere l’opportunità offerta dai social media e si è inventata un ruolo di influencer molto proficuo, prestandosi a rapporti commerciali e partnership con aziende produttrici.

Il suo account Instagram vanta, infatti, 710mila followers in cui i suoi post mostrano contenuti commerciali, appunto, frammenti della sua vita privata con Nedved e momenti del suo lavoro, delle sue attività.

I progetti con Nedved

Secondo quanto rivelato mesi addietro dal Corsera con un aggiornamento a inizio gennaio 2024, Nedved ha progettato un importante acquisto di terreni sul lago Maggiore, a Leggiuno, attraverso una società costituita al 50% insieme a Dara Rolins. Insomma, l’ex vicepresidente della Juve aveva diversificato gli investimenti ma in una fase delicatissima, in cui si susseguivano i rumors anche sulla sua futura presenza in seno alla società e ben prima che esplodesse il caso giudiziario che ha travolto la Juventus.

Presto avvieranno i lavori per una nuova dimora o per magari un importante struttura, visto che i terreni sarebbero edificabili? E se si trattasse di una dimora a loro uso, sarebbe una sorta di buen retiro? Oppure si concretizzerà – in futuro – un progetto sul modello di quello di Cristiano Ronaldo, proprietario di una catena alberghiera?

I primi post insieme

Dicevamo che la riservatezza, da parte di Nedved, è la cifra che ha sempre contraddistinto la sua carriera alla Juventus. Solo i noti video in cui si abbandonava a balletti, trenini e una certa euforia – prima che vi fosse l’avvicendamento che ha cancellato la vecchia dirigenza – avevano mostrato un lato diverso, distante dall’immagine pubblica che si era costruito.

Ma non vale sempre per la sua presunta compagna, almeno sui social. Sull’account Instagram di Dara Rolins (autentica celebrità in patria), avevano fatto la loro comparsa alcuni scatti della sua vacanza italiana risalente a questa estate, in compagnia delle sue amiche ballerine, e in cui era riconoscibile anche Nedved.

Alcune vecchie foto le avrebbero visto anche allo stadio, in occasione della trasferta della Juventus a Marassi per il match contro la Sampdoria di due stagioni fa, ormai.

Con la nuova compagna, che frequenta assiduamente dopo aver interrotto una precedente relazione e chiuso il suo matrimonio con la moglie Ivana potrebbero nascere nuovi progetti immobiliari, ad esempio.

Dara Rolins sembra apprezzare l’Italia, anche da questa prospettiva: le possibilità di investire a livello immobiliare e guardare oltre, considerando anche un buen retiro italiano.