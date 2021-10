Il "saluto" di Spalletti ai tifosi della Roma

24-10-2021 20:27

Erano nell’aria, alla fine sono arrivati. Durante un momento di gioco fermo tra Roma e Napoli , dai tifosi giallorossi presenti in grande quantità nei settori dello stadio Olimpico si sono levati fischi e cori contro l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti .

Il tecnico, malgrado i risultati più che positivi ottenuti, non è rimasto nel cuore di molti supporter romanisti per via del rapporto conflittuale con Francesco Totti che ha caratterizzato la sua seconda esperienza in giallorosso iniziata nel gennaio del 2016 e terminata nel maggio del 2017.

Le frecciatine tra l’ex capitano romanista e l’allenatore di Certaldo si sono susseguite negli anni, al punto che è stata persino realizzata una serie televisiva dal titolo ” Speravo de morì prima “, incentrata proprio sull’ultimo anno e mezzo di carriera di Totti e sulla difficile convivenza tra i due.

In risposta ai cori e ai fischi nei suoi confronti, Spalletti si è limitato ad alzare un braccio in segno di saluto. Il tutto si è protratto per circa un paio di minuti. In seguito, la tifoseria dell’Olimpico ha intonato una serie di cori in favore dello storico numero 10 Francesco Totti.

Il nervosismo della partita non ha comunque lasciato indifferente il tecnico del Napoli, che verso il termine della gara è stato espulso dall’arbitro Massa di Imperia per presunte proteste nei confronti del direttore di gara.

