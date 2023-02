Nel presentare il match di stasera i social bergamaschi scrivono JuveSassuolontus, poi rimuovono il post

04-02-2023 09:03

Pensare ad un errore di battitura è difficile, ma il garantismo impone di credere alla buona fede: fatto sta che il tweet pubblicato sul profilo ufficiale dell’Atalanta ha scatenato una vera bufera sul web. I social manager del club nerazzurro ha cinguettato un post con cinque curiosità relative al match di questa sera, l’anticipo di campionato al Maipei Stadium contro il Sassuolo, ma sono incappati in una gaffe epica.

Atalanta, la gaffe su twitter nel presentare la gara col Sassuolo

Il problema, infatti, è che anzichè scrivere “Sassuolo-Atalanta” è stata pubblicata la scritta “JuveSassuolontus-Atalanta”. Evidente il riferimento a quella vecchia e mai tramontata etichetta di “Scansuolo” che accompagna il club emiliano, visto come una succursale dei bianconeri e sempre pronto a “scansarsi” quando affronta la Juve o a fare affari convenienti per la Vecchia Signora.

Atalanta, come nasce l’etichetta “Scansuolo”

Colpa di due sconfitte eclatanti (un 4-0 quando Berardi misteriosamente rimase fuori dalla formazione nel 2013 e addirittura un 7-0 nel 2018) che neanche un clamoroso successo col gol di Sansone riuscì a cancellare dall’immaginario collettivo.

Atalanta, la rabbia dei tifosi della Juve sul web

Il post della discordia è stato poi rimosso, ma ormai è troppo tardi. Sui social scoppia la protesta dei tifosi della Juve: “E la Juve muta. Adesso sarebbe ora di alzare la voce …ehi Juventusfc siete vivi?”, oppure: “Se dopo quello che ha appena scritto la Società Atalanta ancora il Sig. Elkann non si è mosso, non vedo come possa cambiare qualcosa con il solo sentimento popolare” e ancora: “Uno scandalo. Rimarrete sempre una provinciale cara Atalanta. Adesso dalla Juve mi aspetto che non si facciano più affari con questi provincialotti. Grazie”

C’è chi scrive: “Sei solo un club senza identità, sei il più spregevole, una settimana nella storia della Juve è uguale alla tua storia dalla sua fondazione, quando vedi i nerazzurri So che questo club è insignificante, ti sei dimenticato di te stesso? Stai affrontando il padrone d’Italia” e poi: “Siete dei pagliacci”, e anche: “Vergognatevi”, e infine: “Bello il tweet poi rimosso dell’Atalanta, bella figura, ma ricordatevi che Noi rimaniamo la Juventus voi chi siete poi c’è lo spiegate”.