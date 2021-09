Il verdetto su Osimhen scatena il caos sui social

Il Napoli vince il ricorso alla squalifica di Victor Osimhen e potrà così contare sul proprio attaccante titolare nell’importante sfida interna contro la Juventus in programma sabato sera al Diego Armando Maradona. La Corte d’appello della Figc ha infatti riformato la sentenza del Giudice sportivo e ridotto la squalifica al nigeriano. Le due giornate iniziale diventano così una sola e, dopo aver saltato la gara contro il Genoa, Osimhen potrà finalmente avere una seconda possibilità “anticipata” di iniziare la propria stagione e, magari, farsi perdonare l’esordio da dimenticare contro il Venezia.

Osimhen, la decisione che fa sorridere Spalletti

La prima uscita stagionale di Osimhen era durata appena 23′, con la manata rifilata a Heymans che aveva portato Aureliano a estrarre il cartellino rosso diretto per, come si legge nel referto del Giudice sportivo, “aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Oggi, è arrivata la tanto attesa decisione che fa sorridere e Luciano Spalletti, restituisce il suo attaccante al Napoli e manda su tutte le furie i tifosi della Juventus, che si sfogano sui social.

Squalifica Osimhen, la reazione dei tifosi bianconeri

C’è chi scrive: “Vergognoso di sicuro giudice napoletano come al solito”, e ancora: “Non era rosso ma dico solo che a parti invertite togliere la squalifica proprio col Napoli sarebbe stato uno scandalo“, “No, tranquilli, nessun complotto. Certe cose le lasciamo come sempre a voi”, “Benvenuti al circo!!“. Un tifoso commenta: “Chi lo avrebbe mai detto. Il secondo furto in due anni per via della giustizia sportiva. Il prossimo anno ci fate giocare in uno in meno?”, “Se ci fosse lo scudetto dei ricorsi accolti, il Napoli avrebbe 4 stelle sulla maglia”, “Meno male che Osimhen potrà giocare contro la Juventus, sentire DeLaurentiis che grida al complotto già alla terza giornata, anche no”. Non manca comunque chi dimostra maggiore obiettività e commenta: “Vabbè, ma indipendentemente da chi giudica solitamente se non è una cosa gravissima la squalifica la riducono quasi sempre. Dai non andiamo a cercare ‘sta ca**te”.

Osimhen, la risposta del tifo napoletano

I tifosi napoletani non stanno di certo a guardare e rispediscono le accuse al mittente. Qualcuno commenta: “Trovatemi qualcuno più ipocrita di un gobbo medio se ce la fate…” e ancora: “Se ritieni che la riduzione della squalifica ad Osimhen sia un’ingiustizia è presumibile che tu sia cieco, ottuso o juventino. Possibile che la compresenza della seconda e terza condizione nel medesimo individuo”, “La vittoria del ricorso del Napoli per la squalifica di Osimhen mi lascia l’amaro in bocca perché quel fallo non è mai – e ripeto mai – rosso diretto. Al massimo era un giallo. Quindi ci hanno indebitamente privato del nostro nove per una partita e mezza”. E in molti sottolineano la poca incisività del proprio attaccante: “Che tra l’altro Osimhen non è che sia Maradona, quindi tutto questo casino non lo capisco. Non ha neanche mai segnato in un big match, per cui state tranquilli che vincete voi”.

SPORTEVAI | 07-09-2021 19:35