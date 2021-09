Serie A, Napoli-Juve: è arrivata la sentenza sul ricorso per Osimhen

Sospiro di sollievo per il Napoli: Victor Osimhen sarà in campo nella sfida di campionato contro la Juventus, in programma sabato prossimo alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

La Corte d’Appello della Figc ha accolto il ricorso presentato dal club partenopeo per l’attaccante nigeriano, che era stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo dopo la manata rifilata ad Heymans nella partita valida per la prima giornata di Serie A contro il Venezia.

Il ricorso di 22 pagine presentato dal legale del club Mattia Grassani è stato accolto, e la squalifica è stata ridotta di una giornata: ha pesato il precedente caso di Ciro Immobile, fermato per un solo turno per una manata simile ad Arturo Vidal nella scorsa stagione.

Il giudice “accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e l’ammenda in € 15.000,00 (quindicimila/00)”, è il dispositivo della sentenza.

Osimhen, che ha scontato il turno di squalifica contro il Genoa, sarà così regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la sentitissima partita contro la Juventus, che segnerà la ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Il nigeriano sarà schierato dal 1′ al centro dell’attacco, mentre Lorenzo Insigne tornerà a sinistra, il suo ruolo naturale.

OMNISPORT | 07-09-2021 18:47