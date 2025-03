In Empoli-Roma il gol più veloce della Serie A 2024-25: Soulé segna dopo 21 secondi, battuto McTominay

La rete dell'argentino è la più rapida di questa edizione del campionato: soltanto capitan Totti è riuscito a far centro più velocemente in un match dei giallorossi.

Il calcio d’inizio battuto dall’Empoli, una serie di passaggi tra i giocatori della formazione guidata da D’Aversa, quindi l’errore fatale che innesca il contropiede della Roma: palla al centro dalla sinistra, controllo a rientrare, sinistro al volo dal limite ed è gol. Sono passati 21 secondi quando Matias Soulé insacca alle spalle del portiere dei toscani, Marco Silvestri. Il gol più veloce di questa edizione della Serie A.

Empoli-Roma: Soulé più veloce di McTominay e Frattesi

La precedente marcatura più rapida, infatti, era quella realizzata dopo 26 secondi da Scott McTominay in Napoli-Como. Lo scozzese, ex Manchester United, aveva sbloccato il risultato al Maradona contro i lariani nel match giocato venerdì 4 ottobre, valevole per la settima giornata di campionato. Rete che aveva sottratto lo scettro di più veloce della Serie A a quella messa a segno da Davide Frattesi in Udinese-Inter: 43 secondi. Soulé al Castellani ha fatto meglio di tutti e due.

Soulé, un gol storico: ma non è il più rapido di sempre in A

Quella di Soulé non è la rete più rapida della storia della Serie A. Anzi. Il primato resta saldamente in mano a Rafael Leao, che aveva sbloccato la situazione in un Sassuolo-Milan (20 dicembre 2020) dopo appena sei secondi e 76 centesimi. E neanche la rete più rapida nella storia della Roma. Ma si tratta comunque di una marcatura “storica”: nessuno in questa edizione della Serie A ha segnato tanto rapidamente. Un segnale, l’ennesimo, di come Claudio Ranieri sia riuscito a rigenerare, a rilanciare una squadra alla deriva.

Roma, soltanto Totti meglio di Soulé: gol al Kosice dopo 18”

Prima di Soulé soltanto un calciatore della Roma aveva segnato un gol più rapidamente dall’inizio del gioco: e non poteva trattarsi che di Francesco Totti. Il mitico “capitano” giallorosso segnò dopo appena 18 secondi in un match valevole per i preliminari di Europa League 2009-10 contro il Kosice. Come Soulé, invece, Patrik Schick, capace di andare a segno dopo 21 secondi in un match della Coppa Italia 2019-20 tra la Roma e la Virtus Entella.

