Inchiesta Milan, Ibrahimovic a Striscia La Notizia: “Il vero proprietario sono io”. La Figc resta in attesa

Striscia La Notizia ha incontrato l’ex attaccante Zlatan Ibrahimovic a cui ha consegnato il Tapiro d’oro dopo le vicende che hanno riguardato il Milan. E lo svedese risponde con una provocazione

15-03-2024 16:40

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Milan avanza in Europa League dove troverà la Roma ai quarti di finale ma la società deve continuare a fare i conti con un’inchiesta che riguarda la reale proprietà del club. La perquisizione di qualche giorno fa nella sede della società ha rappresentato un vero e proprio scossone con indagini che rischiano di minare la tranquillità del lavoro ma a via Aldo Rossi assicurano di non temere nessuna conseguenza.

Striscia La Notizia: il tapiro a Ibrahimovic

La vicenda continua a ottenere grande visibilità sui media e Striscia La Notizia ha deciso di tirare in ballo anche Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante svedese ha ricevuto dall’inviato del tg satirico il famigerato “tapiro d’oro” proprio riguardo alla vicenda che riguarda la compravendita del Milan e ai microfoni Mediaset, il neo dirigente milanista ha scherzato: “Sono io il proprietario del Milan ma questo è un segreto – poi tornando serio – C’è stato un controllo ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è RedBird”. Valerio Staffelli, inviato di Striscia, è passato anche all’aspetto sportivo e a come il Milan sta affrontando questa fase della stagione: “I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. Devono farlo, altrimenti…”.

Inchiesta Milan: è caccia all’intermediario

La vicenda legata alla vendita del Milan con il passaggio di mano da Elliott a RedBird continua a essere al vaglio degli inquirenti. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport in questo momento le indagini si stanno concentrando su un “mediatore” incaricato dai vertici RedBird di trattare con Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Questo mediatore potrebbe aiutare a comprendere la reale proprietà del club stando a quanto ritengono gli inquirenti, se infatti questa figura dovesse essere legata a Elliott, potrebbe servire a dimostrazione che la società è ancora sotto il controllo del fondo di Paul Singer.

Milan, la posizione della Figc

In questa vicenda i tifosi rimangono spettatori interessati soprattutto per quello che riguarda le possibili conseguenze sportive che il Milan potrebbe trovare ad affrontarsi. Spettatore sembra essere anche la Figc che fino a questo momento non ha ancora presentato richiesta formale degli atti alla Procura di Milano che sta seguendo il caso. La sensazione è che si aspetti che siano gli inquirenti a dipanare una matassa che si presenta molto intricata prima di muovere qualsiasi passi sul fronte della giustizia sportiva.