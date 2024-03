Milan, Ibrahimovic dall'Arabia svela il futuro di Pioli: la condizione perché continui ad allenare i rossoneri

Re Zlatan ospite d'onore a Jeddah per il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1: le parole sull'allenatore e sul suo nuovo ruolo di Senior Advisor del club rossonero.

08-03-2024 20:32

La sera prima era a San Siro ad assistere all’andata degli ottavi di finale di Europa League del suo Milan contro lo Slavia Praga e qualche video malandrino pubblicato sui social l’ha pizzicato mentre, accigliato, non ha degnato neppure d’uno sguardo l’ad rossonero Giorgio Furlani, che gli ha sussurrato divertito chissà cosa all’orecchio. Zlatan Ibrahimovic, poi, è volato a Jeddah per il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1: e ha fornito dettagli interessanti sul futuro di Stefano Pioli.

Ibrahimovic a Jeddah per il GP di F1

Non è la prima volta che King Zlatan, grande appassionato di motori, assiste a un Gran Premio di Formula 1. Dopo le voci relative al possibile interessamento del fondo PIF nei confronti del Milan, peraltro, qualcuno ha anche ipotizzato che la presenza di Ibra a Jeddah non fosse casuale. In realtà nulla che non fosse già programmato da tempo. Ibra è stato ancora una volta pizzicato dalle telecamere di mezzo mondo – del resto, uno come lui non passa certamente inosservato – e si è concesso alle telecamere di Sky.

Milan, Ibra parla del futuro di Pioli

Lo svedese, parte integrante della dirigenza rossonera, s’è soffermato su Pioli, in risposta alle domande della redazione di Sky Sport: “Per la riconferma deve continuare come sta facendo”, ha sentenziato l’ex centravanti del Milan, della Juve e dell’Inter. “Che valutazione abbiamo di lui? Siamo felici, parliamo di un buon lavoro. Nel mio nuovo ruolo di Senior Advisor del club, invece, mi sto trovando bene. Devo crescere, imparare, lavorare e lo sto facendo. Un giorno alla volta faccio sempre passi avanti. Mi piace questa responsabilità, voglio dare sempre di più al Milan”.

Zlatan e la Formula 1: passione Ferrari

Questo per quel che riguarda il calcio, il futuro del Milan, del suo allenatore e dello stesso Ibra. E della Formula 1, invece, cosa ne pensa il “dirigente” rossonero? “Questa è la prima volta in Arabia Saudita per me, mi piace molto”, l’ammissione di Ibrahimovic. “E poi non è un segreto, sono un grande fan della Formula 1 e della Ferrari in particolare. Non ne ho mai fatto mistero e anche questa volta spero davvero che possa vincere. Col Milan poi si continuerà a lavorare”.