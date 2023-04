Indagine Figc su Roma-Juve Women: sputi e insulti alle bianconere, è bufera

Insulti alle giocatrici, addirittura sputi al tecnico Montemurro: è la clamorosa denuncia della Juve Women al termine della sfida scudetto persa a Roma. La Figc apre indagine.

23-04-2023 17:42

È finito sulla scrivania del procuratore federale il concitato dopo-partita di Roma-Juventus Women, match scudetto del campionato di serie A femminile vinto 3-2 dalle giallorosse di casa. Le bianconere hanno denunciato offese, insulti e persino sputi da parte di una piccola fetta di sostenitori della Roma. Tensioni e polemiche che dal campo si sono spostate anche ai social, dove è scoppiata un’autentica bufera con l’hashtag #romajuventus a lungo in tendenza su Twitter.

Sputi e insulti nella sfida scudetto, disposta indagine Figc

Sul campo ha vinto la Roma, con merito, portandosi a +11 in classifica e ipotecando uno scudetto che adesso sembra davvero a un passo. Ma cos’è successo durante e dopo la partita? È quanto vuole accertare la Procura Figc, dopo aver acquisito la relazione degli ispettori presenti e le dichiarazioni dei diretti interessati subito dopo la conclusione del match. Nelle prossime ore sono previste le audizioni delle calciatrici e dei tecnici coinvolti, a partire da Joe Montemurro, allenatore delle Women.

Roma-Juve Women, la denuncia social di Martina Rosucci

A denunciare l’accaduto con un duro sfogo sui social, la centrocampista bianconera Martina Rosucci che ha condiviso un Tweet di Mauro Munno: “I tanti tifosi della Roma che hanno applaudito Beerensteyn uscire sulle sue gambe dopo il colpo al collo, da una parte. Dall’altra un gruppetto che ha ripempito Joe Montemurro di sputi e insulti durante l’intervista posta gara”. “Che vergogna”, il commento della Rosucci. “A questo aggiungo i tanti insulti ricevuti dalle mie compagne dalla tifoseria dietro la panchina… Complimenti! Oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere”. E poi ancora: “C’era una volta il calcio femminile … E i tifosi del calcio femminile… RIP”.

Che è successo in Roma-Juve Women? Scoppia la bufera

Tantissimi i commenti sui social. “Martina è la Roma, femminile o maschile resta la Rometta con le sue giustificazioni puerili e gli atteggiamenti da coattoni”, scrive un tifoso bianconero. “Evitiamo di fare di tutta l’erba un fascio ? E voi come al solito tutti santarelli e a fare la morale quando perdete. A partire da quel deficiente in panchina che fa gesti al pubblico avversario”, replica un supporter giallorosso. “Hanno inquinato pure il calcio femminile…”, scrive Saimon. “Nessuna tifoseria è esente da soggetti moralmente mediocri, anche la vostra”, sottolinea Clarissa. E la chiosa di Luca è amara: “Così incredibilmente simile al calcio maschile. Sport meraviglioso, rovinato come sempre da alcune persone che nulla hanno a che vedere con lo sport in generale”.